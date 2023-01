Κοινωνία

Οικογενειακή σπείρα με μακριά πλοκάμια και λεία “μαμούθ”

Συνολικά 23 άτομα εμπλέκονται στο κύκλωμα εξαπάτησης πολιτών. Η δράση και η λεία τους.

Στην αποδόμηση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Χαριλάου – Αναλήψεως στη Θεσσαλονίκη, όταν στο πλαίσιο εντατικής και επισταμένης έρευνας, διακρίβωσαν τη δράση των μελών της που αφορά σε διάπραξη κλοπών, με τη μέθοδο της απασχόλησης σε διάφορες περιοχές της πόλης.

Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 23 εμπλεκομένων στο κύκλωμα. Πρόκειται για άντρες που συνδέονται, κατά περίπτωση, με συγγενικούς δεσμούς, ηλικίας από 20 έως 57 ετών, οι οποίοι, όπως προκύπτει από την έρευνα, κατά το χρονικό διάστημα Νοεμβρίου 2021 – Ιουλίου 2022, με ορμητήριο περιοχές των Νομών Αττικής, Μαγνησίας και Θεσσαλονίκης και ενεργώντας από κοινού και με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά, διέπραξαν 24 κλοπές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, χαρακτηριστικά του τρόπου δράσης τους ήταν:

Η επιλογή συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας ως υποψήφια θύματα. Επέλεγαν ηλικιωμένα άτομα, κατά κύριο λόγω με κινητικά προβλήματα και προβλήματα υγείας, προκειμένου να πετύχουν την απρόσκοπτη διαφυγή τους μετά την τέλεση των αξιόποινων πράξεων.

Η αναζήτηση των υποψήφιων θυμάτων τους σε γειτονιές, εστιάζοντας κυρίως σε άτομα που επέστρεφαν στις οικίες τους πεζή, πολλές φορές μετά από επίσκεψη σε λαϊκές αγορές.

Η εξασφάλιση της εμπιστοσύνης τους, υποδυόμενοι υπαλλήλους εταιρειών και επιχειρήσεων, προκειμένου να εισέρχονται εύκολα στις οικίες τους.

Η απασχόληση των παθόντων από μέλη του κυκλώματος όσο συνεργοί τους ερευνούσαν τους χώρους των οικιών.

Η κίνησή τους με αυτοκίνητα ιδιοκτησίας, τόσο των ιδίων, όσο και του στενού οικογενειακού τους κύκλου, αλλά και ενοικιαζόμενα οχήματα.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, η λεία τους ξεπερνάει τις 290.000 ευρώ σε χρηματικά ποσά και κοσμήματα.

Σημειώνεται ότι, επτά εκ των δραστών έχουν απασχολήσει και κατά το παρελθόν τις αστυνομικές Αρχές για συναφή αδικήματα. Η σχηματισθείσα δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.

