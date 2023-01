Υγεία - Περιβάλλον

Η σημασία της σχέσης ιατρού - ασθενή στη θεραπεία των κιρσών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η σωστή επιλογή του θεράποντα ιατρού και η ποιότητα της επαφής με τον ασθενή, αποτελούν καταλυτικά σημεία για την εξέλιξη της θεραπείας.

Η άσκηση και η υγιεινή ζωή είναι το πρώτο βήμα για όμορφα πόδια, γεμάτα υγεία καθώς βοηθούν στην αποφυγή εμφάνισης κιρσών. Η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση αποτελούν το «κλειδί» της θεραπείας της νόσου.

«Συνήθως ο/η ασθενής το πρώτο πράγμα που παρατηρεί στα πόδια και αρχίζει να ανησυχεί είναι οι αντιαισθητικές ευρυαγγείες ή διογκωμένες, ιδιαίτερα ψηλαφητές με συχνά οφιοειδή πορεία φλέβες, οι κιρσοί. Συχνά η παρουσία κιρσών συνοδεύεται από αίσθημα βάρους, καύσο, κνησμό και οίδημα κάτω άκρων», εξηγεί ο κ. Κωνσταντίνος Ν. Ξηρομερίτης, MD, PhD, MSc, Αγγειοχειρουργός - Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Δ? Αγγειοχειρουργικής Κλινικής-Ενδοαυλικό Laser Φλεβικών Παθήσεων του Metropolitan General.

Για την αντιμετώπιση του σοβαρού αυτού προβλήματος, ο ασθενής είναι απαραίτητο να απευθυνθεί σε εξειδικευμένο αγγειοχειρουργό, ο οποίος να έχει εμπειρία στην αντιμετώπιση των φλεβικών παθήσεων με τις σύγχρονες ελάχιστα επεμβατικές ενδοαυλικές τεχνικές.

Στην περίπτωση κατά την οποία μετά τη λεπτομερή λήψη ιστορικού και τη διενέργεια διαγνωστικού triplex φλεβών κάτω άκρων, διαγνωσθεί φλεβική ανεπάρκεια και διαπιστωθούν κλινικά κιρσοί, ο/η ασθενής, με την επιστημονική και τη συναισθηματική καθοδήγηση του θεράποντος αγγειοχειρουργού, θα επιλέξει την ενδεδειγμένη, εξατομικευμένη και πλέον σύγχρονη μέθοδο αντιμετώπισης που κάποιες φορές μπορεί να είναι και συνδυαστική.

Μετά και την αναλυτική χαρτογράφηση του φλεβικού δικτύου, ο ασθενής πρέπει να ενημερωθεί για τη δυνατότητα και τις επιλογές ανώδυνης θεραπευτικής αντιμετώπισης.

Με λίγα λόγια, σύμμαχος και συνοδοιπόρος στην πορεία του ασθενούς προς την αποτελεσματική θεραπεία είναι πάντα ο έμπειρος ειδικευμένος αγγειοχειρουργός, τον οποίο θα επιλέξει. Από κοινού θα αντιμετωπίσουν τη δυνητικά επικίνδυνη πάθηση, μαζί θα επιλέξουν τον ιδανικό τρόπο θεραπείας και αποκατάστασης.

«Η σχέση ιατρού – ασθενή επομένως, αποτελεί συχνά μία σχέση ζωής. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο οφείλει να έχει εκείνα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που θα την κάνουν να έχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και φυσικά να αντέξει στο χρόνο, δηλαδή ειλικρίνεια, κατανόηση, σεβασμό, συναισθηματική ασφάλεια και αμοιβαία εμπιστοσύνη», καταλήγει ο κ. Ξηρομερίτης.