Ζώδια

Ζώδια: Οι προβλέψεις για το τριήμερο

Κεραυνοβόλοι έρωτες, επεισοδιακοί χωρισμοί και εντάσεις. Όλα μας τα επιφυλάσσουν οι επόμενες μέρες;

Παρασκευή 13 Ιανουαρίου

Οι στόχοι, τα σχέδια και τα όνειρα που κάνουμε για το επαγγελματικό μας μέλλον, μπορούν να δρομολογηθούν με μεγαλύτερη ευκολία αυτή την ημέρα, λειτουργώντας τόσο δυναμικά όσο και διαισθητικά, με το ισχυρό μας ένστικτο να μας προστατεύει από λανθασμένες κινήσεις και επιλογές. Οι πρωτοβουλίες που θα πάρουμε θα είναι σωστές και τα αποτελέσματα τους θα φανούν στο μέλλον. Με τη Σελήνη να περνά νωρίς το πρωί στο ζώδιου του Ζυγού οι σχέσεις με τα πρόσωπα του περιβάλλοντος μας είναι αρμονικές και ισορροπημένες, ενώ τυχόν εντάσεις των προηγουμένων ημερών ξεπερνιούνται μέσα από την κατανόηση και της θέσης των άλλων. Κοινωνική ζωή, έξοδοι, φλερτ και καινούργιες γνωριμίες ευνοούνται ιδιαίτερα!

Σάββατο 14 Ιανουαρίου

Μια ευνοϊκή, θετική ημέρα για να βρεθούμε με πρόσωπα που μπορούν να βοηθήσουν και να στηρίξουν τις επιδιώξεις μας, να μας συμβουλεύσουν σωστά, να μας δείξουν τον δρόμο προς την επιτυχία. Υπάρχει ωστόσο μια τάση αναβλητικότητας και ραθυμίας που θα πρέπει να καταπολεμήσουμε, γιατί δεν οδηγούν πουθενά. Αν χάσουμε χρόνο σε δισταγμούς, διλλήματα και αναποφασιστικότητα για το αν είναι σωστό αυτό που σκεφτόμαστε, αν θα υπάρξει αποτέλεσμα, αν αξίζουμε το ενδιαφέρον που μας δείχνουν και πόσα άλλα αν το μόνο που θα καταφέρουμε είναι να χάσουμε πολύτιμο χρόνο!

Κυριακή 15 Ιανουαρίου

Η ημέρα αυτή δεν είναι τόσο χαλαρή ή ήρεμη όπως περιμένουμε συνήθως να είναι η Κυριακή, με το τετράγωνο Αφροδίτης-Ουρανού να αναστατώνει για τα καλά τη συναισθηματική μας ζωή με εκδηλώσεις ανεξαρτησίας και επαναστατικότητας να κλυδωνίζουν τις προσωπικές μας σχέσεις. Αν βρεθείτε αντιμέτωποι με μια τέτοια συμπεριφορά από το ταίρι σας, καλύτερα να απομακρυνθείτε προσωρινά και να μιλήσετε με κάποιο κοντινό σας πρόσωπο που θα βοηθήσει στην εκτόνωση της κατάστασης. Στους αδέσμευτους ωστόσο αυτή η όψη μιλά για κεραυνοβόλο έρωτα με ένα πρόσωπο διαφορετικής κουλτούρας, νοοτροπίας ηλικίας, ακόμη και εθνικότητας! Προσοχή και στην οικονομική μας συμπεριφορά. Τα ζώδια που επηρεάζονται περισσότερο από αυτή την όψη είναι Ταύροι, Σκορπιοί, Λέοντες και Υδροχόοι του δευτέρου δεκαημέρου!

ΚΡΙΟΣ: ‘Έχετε κουραστεί αρκετά το τελευταίο διάστημα, αναλαμβάνοντας όλο και περισσότερες ευθύνες και υποχρεώσεις τόσο στην εργασία όσο και στο σπίτι σας αλλά τις ημέρες αυτές θα μπορέσετε να ξεκουραστείτε χάρη στη βοήθεια που θα έχετε από τους κοντινούς σας ανθρώπους. Την Κυριακή η ένταση που θα εμφανιστεί στις προσωπικές σας σχέσεις, θα οφείλεται το πιο πιθανό σε οικονομικά ζητήματα και καλό θα είναι να αποφύγετε τις υπερβολικές αντιδράσεις και τους εύκολους για εσάς καυγάδες.

ΤΑΥΡΟΣ: Εκμεταλλευτείτε το διήμερο Παρασκευής-Σαββάτου για να κάνετε τις επαφές σας, να προχωρήσετε σε σημαντικές συζητήσεις, να επιταχύνετε τους χρόνους που κινείστε και παίρνετε αποφάσεις. Η στήριξη των προσώπων του περιβάλλοντος σας αλλά και η διαίσθηση σας είναι η βοήθεια που σας δίνει το σύμπαν για να πραγματοποιήσετε τα σχέδια σας. Η Κυριακή ωστόσο είναι μια ημέρα που απαιτεί προσοχή στις επαφές σας με πρόσωπα που μπορούν να επηρεάσουν την κοινωνική σας θέση ή τις εξελίξεις στην εργασία σας. Οικονομικές συναλλαγές, επενδύσεις και φυσικά σπατάλες απαγορεύονται αυτή την ημέρα.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Η κοινωνική σας ζωή έχει πολλά να σας προσφέρει Παρασκευή και Σάββατο, με αξιόλογες γνωριμίες να ικανοποιούν τη βαθύτερη επιθυμία σας να αναβαθμίσετε τον κοινωνικό σας κύκλο και μέσω αυτού την προσωπική σας ζωή! Στα επαγγελματικά σας ακούστε την εσωτερική σας φωνή που σας οδηγεί στις σωστές επιλογές. Ωστόσο η Κυριακή απαιτεί προσοχή καθώς έχετε την τάση να κάνετε υπερβολές, σφάλματα ή λάθος εκτιμήσεις προσώπων και καταστάσεων που θα οδηγήσουν σε αρνητικούς σχολιασμούς για το άτομο σας.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Το εξάγωνο Ήλιου-Ποσειδώνα είναι πολύ ευνοϊκό Παρασκευή και Σάββατο για την προσωπική σας ζωή, με νέες γνωριμίες, φλερτ και θαυμαστές να τονώνουν την αυτοπεποίθηση των αδέσμευτων Καρκίνων, ενώ όσοι βρίσκεστε σε σχέση θα περάσετε πολύ όμορφες στιγμές με το ταίρι σας, χωρίς να αποκλείεται ένα σύντομο ταξιδάκι. Η Κυριακή όμως απαιτεί προσοχή τόσο στις φιλικές σας σχέσεις όσο και στην διαχείριση των χρημάτων σας αφού είστε επιρρεπείς σε σπατάλες και έξοδα προκειμένου να κερδίσετε τη συμπάθεια ενός προσώπου.

ΛΕΩΝ: Παρασκευή και Σάββατο βάλτε σε τάξη οικονομικά θέματα που διαχειρίζεστε από κοινού με το σύντροφο, τους γονείς ή τα αδέλφια σας , τακτοποιείστε κληρονομικά, συμφωνείστε σε μια αγοραπωλησία που θα σας δώσει οικονομικές ανάσες. Το τετράγωνο όμως Αφροδίτης-Ουρανού επηρεάζει άμεσα την προσωπική σας ζωή και μπορεί από επιπολαιότητα ή επαναστατική διάθεση να προχωρήσετε σε ρήξη μιας σχέσης πολύ σημαντικής στην προσωπική σας ζωή. Ο εγωισμός είναι κακός σύμβουλος όπως και η έλλειψη κατανόησης στις αδυναμίες των άλλων.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Ο ρομαντισμός θα κυριαρχεί στην προσωπική σας ζωή Παρασκευή και Σάββατο, και οι ερωτικές προτάσεις και προσεγγίσεις προς το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει θα στεφθούν με επιτυχία, αρκεί να τολμήσετε να τις κάνετε.. ο ίδιο θετική είναι η κατάσταση και για τους δεσμευμένους, που ερωτεύονται και πάλι το ταίρι τους. Η Κυριακή δεν προσφέρεται για να πάρετε αποφάσεις για την εργασία σας ή να έρθετε σε επαφή με πρόσωπα από το επαγγελματικό σας περιβάλλον. Τυχόν καθυστερήσεις η αναβολές συναντήσεων δεχθείτε τις με στωικότητα και μην αγχώνεστε για πράγματα που δεν διορθώνονται.

ΖΥΓΟΣ: Παρασκευή και Σάββατο το εξάγωνο Ήλιου-Ποσειδώνα σας δίνει τη δυνατότητα να βελτιώσετε, μέσα από βαθιές συζητήσεις και ειλικρινείς εξομολογήσεις τόσο τις προσωπικές και οικογενειακές, όσο και τις επαγγελματικές σας σχέσεις. Το τετράγωνο Αφροδίτης-Ουρανού την Κυριακή οδηγεί σε βιαστικές αποφάσεις ή επιπολαιότητες που θα αναστατώσουν για τα καλά την προσωπική σας ζωή! Επιστρατεύστε ψυχραιμία, λογική και συναίσθημα για να μην κάνετε λάθη που δεν θα μπορέσετε να διορθώσετε εύκολα!

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Αν αφήσετε λίγο στην άκρη την χαρακτηριστική σας εσωστρέφεια και γίνετε περισσότερο ομιλητικοί, θα δείτε Παρασκευή και Σάββατο να εκδηλώνεται το ερωτικό ενδιαφέρον ατόμων που βρίσκονται στο κοντινό σας περιβάλλον αλλά μέχρι τώρα δεν το είχατε αντιληφθεί. Την Κυριακή αποφύγετε να πείτε ή να κάνετε υπερβολές στις επαφές σας με πρόσωπα της οικογένειας σας και κυρίως μην δίνετε υποσχέσεις που δεν θα μπορέσετε να τηρήσετε. Μια ξαφνική γνωριμία για τους αδέσμευτους μπορεί να ξεκινήσει μέσα από μια επαγγελματική συναλλαγή.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Παρασκευή και Σάββατο είστε πολύ πιο προσιτοί στις επαφές με τα πρόσωπα της οικογένειας σας και ο τρυφερός σας τρόπος και τα όμορφα λόγια που τους λέτε τους φέρνουν κοντά σας γεμάτους αγάπη και ενδιαφέρον. Υπάρχει το ενδεχόμενο να στηρίξετε οικονομικά ένα δικό σας πρόσωπο ή να δεχθείτε ένα δώρο που θα σας δώσει μεγάλη χαρά. Η Κυριακή έχει απρόοπτα γεγονότα και αλλαγές σχεδίων που θα σας εκνευρίσουν, ενώ θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί στις συνομιλίες σας γιατί υπάρχει η τάση τα λόγια σας να παρερμηνεύονται και να σχολιάζεστε αρνητικά.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Η στήριξη που θα έχετε Παρασκευή και Σάββατο από δικούς ανθρώπους και πρόσωπα από το άμεσο περιβάλλον σας που πιστεύουν στις ικανότητες σας θα δώσουν μεγάλη ώθηση στα σχέδια που έχετε και τα όνειρα που κάνετε για την πορεία της καριέρας σας. Συναισθηματικά επίσης είναι ένα πολύ καλό διάστημα για να εκδηλώσετε στον σύντροφο σας τα πιο βαθιά σας συναισθήματα. Το τετράγωνο Αφροδίτης-Ουρανού την Κυριακή σας κάνει αντιδραστικούς απέναντι στον σύντροφο σας ή σε ένα πρόσωπο που σας δείχνει το ενδιαφέρον του και χωρίς ουσιαστικό λόγο να ανατρέψετε τις εξελίξεις της προσωπικής σας ζωής. Μην προσπαθείτε να ελέγξετε κανέναν μέσω της συμπεριφοράς σας στα οικονομικά.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Εξελίξεις σε επαγγελματικά-οικονομικά θέματα έρχονται Παρασκευή-Σάββατο με μια επαγγελματική πρόταση να υπόσχεται βελτίωση των οικονομικών σας αν και προς το παρόν οι συζητήσεις γίνονται σε διερευνητικό επίπεδο. Εμπιστευτείτε το ένστικτο σας. Την Κυριακή καλύτερα να αποφευχθούν σημαντικές οικογενειακές συζητήσεις, με τις διαφορετικές αντιλήψεις να προκαλούν εκνευρισμό και διαφωνίες. Αισθηματικά, αν είστε αδέσμευτοι μπορεί σε μια οικογενειακή συγκέντρωση ή σε μια έξοδο με πολύ αγαπημένα άτομα να γνωρίσετε ένα πρόσωπο που θα σας συνεπάρει με την γοητεία του! Το ίδιο διάστημα φροντίστε να τακτοποιήσετε εκκρεμότητες που σας αγχώνουν το τελευταίο διάστημα.

ΙΧΘΥΕΣ: Παρασκευή και Σάββατο θα μπορέσετε να κάνετε σημαντικά βήματα προς την πραγματοποίηση ενός σημαντικού στόχου στα επαγγελματικά σας, έχοντας τη στήριξη και την καθοδήγηση κοντινών σας ανθρώπων που σκέφτονται πολύ πιο πρακτικά από εσάς. Η στήριξη τους σε συνδυασμό με την αλάνθαστη διαίσθηση σας θα σας οδηγήσουν στην επιτυχία! Την Κυριακή ωστόσο μην βιαστείτε να πάρετε οποιαδήποτε απόφαση, ειδικά αν δεν έχετε ξεκάθαρη προσωπική άποψη και βασίζεστε στη γνώμη άλλων, που ίσως προσπαθούν να σπρώξουν εσάς μπροστά ώστε αυτοί να μείνουν αλώβητοι από τυχόν συνέπειες. Μπορεί να υπάρξουν απρογραμμάτιστες μετακινήσεις ή ειδήσεις από πρόσωπα που δεν περιμένατε!

Πηγή: bestofyou.gr

