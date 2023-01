Συνταγές

Γιουβέτσι από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παραδοσιακή, κλασσική, μαμαδίστικη συνταγή για το κυριακάτικο ή το καθημερινό τραπέζει, ετοίμασε η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, στην εκπομπή "Το Πρωινό"

Μια συνταγή που θυμίζει το γιουβετσάκι της γιαγιάς και της μαμάς ετοίμασε η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, στην κουζίνα της εκπομπής "Το Πρωινό".

Όπως είπε η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, που μοιράστηκε τα μυστικά της με τους τηλεθεατές του ΑΝΤ1, το κρέας θα λιώνει στο στόμα και το κοκκινιστό κριθαράκι θα γλυστράει μαζί με τα υγρά του και τα λαχανικά.

Υλικά για το γιουβέτσι της Αργυρώς

1.200 γρ. μοσχάρι κομμένο σε μερίδες

1/4 φλ. ελαιόλαδο

1 μικρό κρεμμύδι ολόκληρο

3 σκελ. σκόρδο

1 καρότο

1 πράσο

2 κλων. μαϊντανό

1 κ.σ. πελτέ ντομάτας

1/2 φλ. κόκκινο ξηρό κρασί

2 συσκ. ντοματάκια ολόκληρα αποφλοιωμένα (ή τριμμένη ντομάτα)

1 πρέζα/ες ζάχαρη

1 δαφνόφυλλο

3 - 4 κόκκους μπαχάρι

Αλάτι

Πιπέρι φρεσκοτριμμένο

Κεφαλοτύρι τριμμένο ή ξερή μυζήθρα τριμμένη

Για το κριθαράκι

500 γρ. κριθαράκι χοντρό

1/4 φλ. ελαιόλαδο

Εκτέλεση: Για το μοσχάρι

Ταμπονάρουμε το μοσχάρι σε απορροφητικό χαρτί να στεγνώσει.

Σε βαθιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και ροδίζουμε γύρω γύρω τις μερίδες κρέατος περίπου 3-4 λεπτά από κάθε πλευρά.

Προσθέτουμε ολόκληρα τα λαχανικά, το κρεμμύδι, το καρότο, το πράσο, στο τέλος το σκόρδο και τα αφήνουμε να λαδωθούν.

Προσθέτουμε τον πελτέ και τον τρίβουμε στη βάση της κατσαρόλας να ψηθεί για 1 λεπτό.

Σβήνουμε με το κρασί και ρίχνουμε τη ζάχαρη. Προσθέτουμε τις τριμμένες ντομάτες και 1 λίτρο νερό. Βάζουμε τη δάφνη και το μπαχάρι.

Σκεπάζουμε και αφήνουμε να σιγοβράσει το κρέας μέχρι να μαλακώσει για περίπου 1 ώρα.

Προς το τέλος του βρασμού, προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι.

Σε πλασοτέ κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και ρίχνουμε το κριθαράκι ανακατεύοντας να λαδωθεί καλά.

Αυτό βοηθάει το κριθαράκι στο γιουβέτσι να κρατηθεί σπυρωτό.

Το αδειάζουμε σε ταψί. Από πάνω βάζουμε το βρασμένο κοκκινιστό μοσχάρι.

Αφαιρούμε από τη σάλτσα τα λαχανικά (κρεμμύδι καρότο και πράσο) και περιχύνουμε με τη σάλτσα τα υλικά στο ταψί. Η σάλτσα πρέπει να καλύπτει το κριθαράκι. Αν έχει εξατμιστεί κατά το βρασμό προσθέτουμε βραστό νερό μέχρι να καλυφτούν 3 εκατοστά πάνω από το κριθαράκι.

Ψήσιμο

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170 βαθμούς στις αντιστάσεις, στην κάτω σχάρα για 30-35 λεπτά.

Εναλλακτικά, ψήνουμε στον αέρα, στη μεσαία σχάρα στους 160? C για 20-25 λεπτά.

Ενδιάμεσα ανακατεύουμε μια φορά τα υλικά.

Προς το τέλος του ψησίματος, πασπαλίζουμε με κεφαλοτύρι.

Το γιουβέτσι, σερβίρεται σχεδόν αμέσως αφού το βγάλουμε από το φούρνο, μόλις τραβήξει τα υγρά του.

Προτεινόμενο κομμάτι μοσχάρι είναι η ελιά με κόκκαλο ή χωρίς, και η καρδιά σπάλας. Διαβάστε πώς ενδείκνυται να μαγειρεύετε το κάθε κομμάτι του μοσχαριού.

Μυστικά

Ποια είναι η σωστή αναλογία νερού με κριθαράκι στο γιουβέτσι; Η σωστή αναλογία νερού με κριθαράκι στο γιουβέτσι είναι κάτι πολύ σχετικό. Σε γενικές γραμμές, μια σωστή προσέγγιση στη αναλογία νερού στο κριθαράκι είναι: 1 προς τρία. Ένα μέρος δηλαδή ζυμαρικού με 3 μέρη νερού.

Ο χρόνος μαγειρέματος εξαρτάται από το σκεύος μαγειρέματος: Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο τι σκεύος θα χρησιμοποιήσετε και πόσο γρήγορα θα πάρει βράση το φαγητό στο ταψί. Δηλαδή, άλλο χρόνο μαγειρέματος έχει το φαγητό στο πήλινο σκεύος, άλλο χρόνο μαγειρέματος έχει στο γυάλινο πυρέξ και άλλο χρόνο μαγειρέματος έχει στο λεπτό ταψί.

Ψήνω το γιουβέτσι στη σωστή θερμοκρασία: Πρέπει να έχετε προθερμάνει πολύ καλά το φούρνο σας και αν χρησιμοποιήσετε χοντρό σκεύος (πήλινο γιουβέτσι ή πυρίμαχο) καλό θα είναι να έχετε προηγουμένως προθερμάνει και το σκεύος που θα βάλετε το γιουβέτσι στο φούρνο. Έτσι, ρίχνοντας το καυτό νερό στο καυτό σκεύος αρχίζει αμέσως να ψήνεται και να βράζει το φαγητό στο φούρνο.

Ζουμερό γιουβέτσι ίσον σπυρωτό γιουβέτσι: Αυτό που πρέπει να θυμάστε, είναι ότι βγάζουμε το γιουβέτσι από το φούρνο, όσο ακόμα το κριθαράκι είναι αλ ντέντε -κρατάει λίγο δηλαδή- άλλα και όσο είναι ακόμα αρκετά ζουμερό.

Ξεκουράστε το μόλις το βγάλετε από το φούρνο: Είναι απαραίτητο να αφήσετε το γιουβέτσι καυτό όπως το βγάζετε από το φούρνο, να σταθεί στον πάγκο της κουζίνας σας ζουμερό όπως είναι, για να τραβήξει ακόμα λίγο υγρό από το ταψί και να ολοκληρωθεί το μαγείρεμα του ζυμαρικού. Έτσι, θα μελώσει χωρίς να λασπώσει και θα παραμείνει σπυρωτό και ζουμερό ταυτόχρονα.

Πριν βάλετε το κριθαράκι μέσα στο ταψί, σοτάρετε το ζυμαρικό με λίγο ελαιόλαδο σε μεγάλο τηγάνι. Με τον τρόπο αυτό αδιαβροχοποιείται και δεν θα σας λασπώσει το κριθαράκι στο μαγείρεμα. Εναλλακτικά, μπορείτε να βράσετε σε αλατισμένο νερό που κοχλάζει το κριθαράκι για 2-3? ανακατεύοντάς το. Μετά βάλτε το σε σουρωτήρι και ρίξτε μπόλικο κρύο νερό, ώστε να φύγει το περιττό άμυλο και να παραμείνει σπυρωτό. Περιχύστε με λίγο λάδι, ανακατέψτε το κι αφήστε το να στραγγίσει καλά. Συνεχίζετε κανονικά το μαγείρεμα όπως γράφει η συνταγή.

Ειδήσεις σήμερα:

Πισπιρίγκου - Κούγιας: ο Λέων εμφανίστηκε σαν την πο@#@ (βίντεο)

Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ: Πέθανε το μοναχοπαίδι του Έλβις Πρίσλεϊ

ΗΠΑ: Νεόνυμφος αποκεφάλισε την σύζυγό του