Πολιτική

Καλογρίτσας - Παππάς: το μαύρο χρήμα, η μήνυση και η πολιτική κόντρα

Μήνυση κατά της γραμματέως του Χρήστου Καλογρίτσα καταθέτει ο Νίκος Παππάς. «Πόλεμος» ανακοινώσεων Νέας Δημοκρατίας- ΣΥΡΙΖΑ.

Μήνυση κατά της γραμματέως του Χρήστου Καλογρίτσα κατέθεσε ο Νίκος Παππάς, μετά τη χθεσινή κατάθεσή της στο Ειδικό Δικαστήριο.

Η κυβέρνηση μέσω του Κυβερνητικού Εκπροσώπου κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα για «εκκωφαντική σιωπή», μετά την κατάθεση της γραμματέως, που έκανε λόγο για διαδρομή «μαύρου χρήματος».

Η απάντηση στις ανακοινώσεις του Κυβερνητικού Εκπροσώπου και του γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας και με νέα ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

«Μετά από όσα φοβερά κατέθεσε ενόρκως η κ. Διαμαντή για τις διαδρομές μαύρου χρήματος μεταξύ των κυρίων Νίκου Παππά, Χρήστου Καλογρίτσα και 'Αρτεμη Αρτεμίου, με σκοπό τη χρηματοδότηση του ΣΥΡΙΖΑ και δημοσιογραφικών βραχιόνων του, τα ερωτήματα είναι αμείλικτα και ο κ. Τσίπρας προσωπικά χρωστάει σαφείς απαντήσεις στον ελληνικό λαό. Απαντήσεις για όλα αυτά που επί χρόνια υποκριτικά αρνιόταν πως είχαν συμβεί», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου.

Και πρόσθεσε: Γνώριζε ο κ. Τσίπρας τις δραστηριότητες του κ. Παππά, του στενότερου και παλιότερου συνεργάτη του; Γιατί εξακολουθεί να τον στηρίζει και να τον καλύπτει πολιτικά; Πόσες σακούλες και με τι ποσά κατέληξαν στα ταμεία του ΣΥΡΙΖΑ;

Αντί να κάνουν κηρύγματα ο κ. Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ, οφείλουν να απαντήσουν σε αυτά τα αμείλικτα ερωτήματα».

Σε ανακοίνωση του γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, αναφέρεται: «Ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου, η γραμματέας του κ. Καλογρίτσα κατέθεσε ενόρκως, με ονοματεπώνυμο και χωρίς κουκούλα, ότι «έφευγαν φάκελοι και τσάντες με χρήματα για τον ΣΥΡΙΖΑ».

Ο κ. Τσίπρας έχει τρεις επιλογές:

α) Να αποπειραθεί να δικαιολογηθεί, σαν άλλος Τσουκάτος, ότι το έκανε «για το καλό του κόμματος».

β) Να σιωπήσει, παραδεχόμενος ότι κατά σύστημα λάμβανε «μαύρο χρήμα», από διάφορες πηγές, στα πλαίσια του ηθικού πλεονεκτήματος της Αριστεράς.

γ) Να διαψεύσει τη μάρτυρα και να στραφεί νομικά εναντίον της για να λάμψει η αλήθεια.

Από εχθές που έγιναν οι αποκαλύψεις, η σιωπή Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ παραμένει εκκωφαντική».

Παππάς: Η ίδια η λάσπη τους θα τους πνίξει

Με ανακοίνωσή του ο τομεάρχης Μεταφορών και Υποδομών του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς σχολιάζει την κατάθεση της γραμματέως του Χ.Καλογρίτσα και απαντά στις κυβερνητικές επικρίσεις: «Η ψευδομάρτυρας γραμματέας του κου Καλογρίτσα θα κληθεί για όσα είπε στο Ειδικό Δικαστήριο να αναμετρηθεί με την αλήθεια και την ελληνική Δικαιοσύνη, μετά από μήνυση που υποβάλλω εναντίον της.

Οι υποβολείς όμως της συγκεκριμένης ψευδομαρτυρίας, που επιλέγουν για άλλη μια φορά το δρόμο της λάσπης εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ, μόνο τον πανικό τους προδίδουν.

Μπροστά στο κύμα των αποκαλύψεων για το πάρτι με το δημόσιο χρήμα και την κακοποίηση του κράτους δικαίου, εφευρίσκουν αστήρικτους και άσφαιρους αντιπερισπασμούς.

Η σπουδή τους όμως άμεσα να προσυπογράψουν την ψευδομαρτυρία αποκαλύπτει ότι αυτοί κρύβονται πίσω της.

Ας συνεχίσουν έτσι.

Η ίδια η λάσπη τους θα τους πνίξει».

Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει απογειώσει τη διαφθορά σε επίπεδα ρεκόρ, με ένα καινούργιο σκάνδαλο να ξεσπά κάθε μέρα.

Είναι αναμενόμενο να ψάχνει εναγωνίως να στήσει κάποιο αφήγημα που να μπορεί να δικαιολογήσει τη τελευταία της γραμμή άμυνας: Όχι ότι η ΝΔ δεν είναι διεφθαρμένη αλλά ότι όλοι το ίδιο είναι.

Αυτό που δεν είναι αναμενόμενο είναι ότι έχουν μπερδέψει τα παραμύθια τους.

Μέχρι χθες μας έλεγαν ότι ο Καλογρίτσας ήταν ένας άφραγκος επιχειρηματίας που ο Νίκος Παππάς και ο ΣΥΡΙΖΑ του έψαχναν χρήματα για να διεκδικήσει τηλεοπτικό σταθμό.

Σήμερα αιφνιδίως μας λένε ότι ήταν ένας ευκατάστατος επιχειρηματίας που χρηματοδοτούσε τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ας αποφασίσουν ποιο είναι το σωστό αφήγημα στο στημένο παραμύθι τους.

Μέχρι τότε η κ. Διαμαντή θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες του νόμου για όσα αστήριχτα και συκοφαντικά ισχυρίστηκε.

ΥΓ. Την άμεση υιοθέτηση της συκοφαντίας από τη ΝΔ την αναμέναμε. Άλλωστε ο κ. Λοβέρδος που την εκμαίευσε είναι ως γνωστόν, όπως και η κ. Καϊλή, πιο κοντά στη ΝΔ παρά στο κόμμα του. Την άθλια ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ δεν αναμέναμε. Λίγη αιδώς δε θα έβλαπτε…».

