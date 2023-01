Life

Δίκη Φιλιππίδη – Εισαγγελέας: Ενήργησε με έπαρση, σαν κακομαθημένο παιδί και αγρίμι

«Κόλαφος» η εισαγγελέας στο κλείσιμο της αγόρευσής της στη δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη.

Στις 19 Ιανουαρίου θα συνεχιστεί η δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη, οπότε θα ξεκινήσουν οι αγορεύσεις των συνηγόρων των δύο πλευρών. Πρώτος προγραμματίστηκε να αγορεύσει ο συνήγορος της δεύτερης καταγγέλλουσας, Χάρης Σαλούστρος.

Το δικαστήριο ανακοίνωσε τις συνεδριάσεις για τον Ιανουάριο που όρισε στις 26 και 27 του μηνός. Οι δικάσιμοι που ανακοίνωσε για τον Φεβρουάριο θα πραγματοποιηθούν στις 2,3, 6, 7, 8 και 9 του μηνός.

Με μελανά χρώματα περιέγραψε κατά το κλείσιμο της αγόρευσής της τον Πέτρο Φιλιππίδη η εισαγγελέας, η οποία αναφερόμενη συνολικά στην προσωπικότητα και τη συμπεριφορά του επιφανούς ηθοποιού σημείωσε:

«Καταχράστηκε την ισχυρή του θέση ο κατηγορούμενος, ενεργώντας με έπαρση, έχοντας εξουσιαστική συμπεριφορά, συμπεριφερόταν σαν κακομαθημένο παιδί που δεν μπορούσε να ακούσει όχι. Και όταν άκουγε το όχι γινόταν αγρίμι. Το όχι το άκουγε σαν ναι. Δεν μπορούσε να δεχθεί ότι νέες ηθοποιοί τού λένε όχι. Είχε το σύνδρομο του εξουσιαστή, ο μάρτυρας Μπιμπίλας κατέθεσε για τον αυτοκράτορα Φιλιππίδη. Βρισκόταν στο απόγειο της καριέρας του, νόμιζε μπορούσε να έχει ό,τι ήθελε, όποια ήθελε. Μας είπε δεν είχε λόγο να βιάσει, αναρωτιέμαι χρειάζεται λόγος; Ο βιαστής σκέφτεται έχω το δικαίωμα να κυριαρχώ επί του άλλο ατόμου… ».

Στην έναρξη της αγόρευσής της, η εισαγγελέας ζήτησε από τους δικαστές να μην επηρεαστούν από τη δημοσιότητα και το αρνητικό κλίμα για τον κατηγορούμενο, να μην τον κρίνουν για την ηθική υπόστασή του, αλλά να κρίνουν με βάση τα πραγματικά περιστατικά σε σχέση με τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Επίσης, στην εισαγωγή της αγόρευσής της, όσον αφορά την υπόθεση και όσα ισχυρίστηκε ο κατηγορούμενος, είπε: «Η θέση περί οργανωμένου σχεδίου για να «ξαναμοιραστει η πίτα» που εκφράζει ο κατηγορούμενος δεν κρίνεται πειστική. Σήμερα η υπεράσπιση με τα στοιχεία που κατέθεσε θεωρεί πως μας έφερε το «κομματάκι που έλειπε από το παζλ». Όμως για την ύπαρξη οργανωμένου σχεδίου απαιτείται ένας αρχηγός, ένας εγκέφαλος. Σε αυτό ο κατηγορούμενος δεν μας έδωσε οριστικές απαντήσεις... Πώς γνώριζαν οι αρχικές καταγγέλλουσες για την ιστορία των τριών φερόμενων θυμάτων; Αυτές οι κύριες (φερόμενα θύματα) αποφάσισαν να υποβάλλουν εαυτούς σε μία οδυνηρή διαδικασία, να εκθέσουν την προσωπικής τους ζωή για να πλήξουν τον κατηγορούμενο; Εθελόντριες όπως λέει ο ίδιος; Τελικά μετά την αποκαθήλωση του κατηγορούμενου ξαναμοιραστηκε η πίτα;

Στο «γιατί τώρα;» της υπεράσπισης η εισαγγελέας απάντησε: «Γιατί τώρα ένιωσαν έτοιμες. Γιατί τώρα ένιωσαν δυνατές».





