Life

Κάνιε Γουέστ: “Φούντωσαν” οι φήμες ότι παντρεύτηκε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μόλις λίγους μήνες μετά το διαζύγιο με την Κιμ Καρντάσιαν, ο Κάνιε Γουέστ φέρεται να παντρεύτηκε και πάλι.

O ράπερ Κάνιε Γουέστ (Kanye West) φέρεται να είναι και πάλι παντρεμένος, λίγους μήνες μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου του με την Kιμ Καρντάσιαν. Σύμφωνα με πληροφορίες από το ΤΜΖ o ράπερ ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου σε μία ιδιωτική τελετή με την σχεδιάστρια Bianca Censori.

Ωστόσο ο γάμος δεν θεωρείται ακόμη, νόμιμος καθώς το ζευγάρι δεν έχει καταθέσει πιστοποιητικό γάμου.

Οι φήμες φούντωσαν για το ζευγάρι όταν λίγες ημέρες πριν σε έξοδό του για φαγητό στο Μπέβερλι Χιλς ο Γουέστ φορούσε βέρα.

Σημειωτέον η Bianca η οποία μεγάλωσε στη Μελβούρνη της Αυστραλίας εντάχθηκε στην εταιρεία «Yeezy» του τραγουδιστή τον Νοέμβριο του 2020.

Ειδήσεις σήμερα:

Γιουβέτσι από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου

Δίκη Φιλιππίδη – Εισαγγελέας: Ενήργησε με έπαρση, σαν κακομαθημένο παιδί και αγρίμι

ΗΠΑ: Νεόνυμφος αποκεφάλισε την σύζυγό του