Κηδεία τέως βασιλιά Κωνσταντίνου: το λαϊκό προσκύνημα και οι προετοιμασίες

«Πυρετώδεις» είναι οι προετοιμασίες για την κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου.

Λίγο μετά τις 10:00 το πρωί μετέβησαν στη Μητρόπολη Αθηνών οι δύο γιοι του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, ώστε να ρυθμίσουν από κοντά όλες τις λεπτομέρειες της τελετής όπου σύμφωνα με πληροφορίες θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 το μεσημέρι της Δευτέρας.

Η επί ώρα συνομιλία με τους ιερείς και η επίσκεψη στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου, επιβεβαιώνει την πληροφορία ότι η σορός τους τέως θα τεθεί για τέσσερις ώρες σε λαϊκό προσκύνημα.

Στη Μητρόπολη βρέθηκαν και εκπρόσωποι της Αστυνομίας αλλά και του Δήμου καθώς έχουν ξεκινήσει οι προετοιμασίες για την κηδεία ενώ στην τελετή θα πρωτοστατήσει ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος ενώ δεν αποκλείεται να συμμετέχουν και μέλη της Ιεράς Συνόδου.

Η εξόδιος ακολουθία από τη στιγμή που δεν θα αποδοθούν τιμές δεν θα διαφέρει σε τίποτα από αυτή των ιδιωτών, ωστόσο θα τηρηθεί το πρωτόκολλο για τις περιπτώσεις των υψηλών καλεσμένων κατά την είσοδο στην Μητρόπολη, το οποίο πρωτόκολλο ορίζει ότι οι καλεσμένοι θα μπουν και θα καθίσουν ανάλογα με το αξίωμα τους.

Λόγω των υγειονομικών πρωτοκόλλων που είναι ακόμα σε ισχύ μέσα στη Μητρόπολη θα παραστούν περίπου 200 άτομα, ανάμεσα τους, θα είναι σύσσωμη η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας, εκπρόσωπος της βρετανικής Βασιλικής οικογένειας όπου πιθανολογείται ότι θα είναι ο διάδοχος του βασιλικού θρόνου πρίγκιπας Γούιλιαμ ενώ την κυβέρνηση θα εκπροσωπήσουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Παναγιώτης Πικραμμένος και υπουργός πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι πυρετώδεις προετοιμασίες του κτήματος στο Τατόι, όπου θα γίνει η ταφή.

