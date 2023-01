Κοινωνία

Ρούλα Πισπιρίγκου: Γιατί προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Πέραν της προσφυγής στο ΕΔΑΔ, θα καταθέσει αγωγές κακοδικίας κατά των εισαγγελέων και των δικαστών που έχουν εμπλακεί στην υπόθεσή της. Η ανακοίνωση του Αλέξη Κούγια.

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανακοίνωσε πως θα προσφύγει η Ρούλα Πισπιρίγκου, κατά της ελληνικής δικαιοσύνης και των εισαγγελικών και δικαστικών λειτουργών που την κατέστησαν κατηγορούμενη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του συνηγόρου της κ. Πισπιρίγκου Αλέξη Κούγια, η κατηγορούμενη εκτός της προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα προσφύγει και στην ελληνική Δικαιοσύνη με αγωγές κακοδικίας, ζητώντας μεγάλη χρηματική αποζημίωση από όλους τους Εισαγγελείς και Δικαστές που την κατέστρεψαν.

Η ανακοίνωση:

Εκτός από τις μηνύσεις και αγωγές για αποζημίωσή της με 1.000.000 ευρώ κατά των Καρακούκη – Καλόγρηα – Λέων – Σπηλιοπούλου, η κα Σ.Π. με πρωτοβουλία του επικεφαλής του γραφείου μας κου Αλέξη Κούγια θα προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά του ελληνικού κράτους, του Υπουργείου Δικαιοσύνης, των Εισαγγελέων Ελευθεριάνου και Μαστραντωνάκη και των Δικαστών Σαλάππα και Τζωρτζάτου, γιατί αγνοώντας νόμιμες ιατροδικαστικές εκθέσεις, νεκροψίες και νεκροτομές και νόμιμη πραγματογνωμοσύνη της προϊσταμένης της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών κας Αγγελικής Τσιόλα, της επίλεκτης ιατροδικαστού Αθηνών κας Χριστίνας Τσάκωνα και του επίλεκτου ιατροδικαστού Πειραιώς κου Σωκράτη Τσαντίρη, αλλά και τις ιατροδικαστικές εκθέσεις και μαρτυρικές καταθέσεις του τακτικού ιατροδικαστού Λαρίσης κου Κραββαρίτη, του τακτικού ιατροδικαστού και παθολογοανατόμου κου Συμεών Μεσογίτη, την μαρτυρική κατάθεση και την ιατροδικαστική έκθεση της επίλεκτης ιατροδικαστού, πραγματογνώμονος από τον πίνακα πραγματογνωμόνων του Πρωτοδικείου Αθηνών κας Ουρανίας Δημακοπούλου και τη μαρτυρική κατάθεση του παθολογοανατόμου Χρήστου Ευτυχιάδη, ο οποίος κατέθεσε ότι έπεσε θύμα παραπλανήσεως από τον ιατροδικαστή Καλόγρηα και ότι κακώς χρησιμοποίησε μια χρώση, η οποία πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε παγκοσμίως από παθολογοανατόμο για τη διαπίστωση ασφυκτικού θανάτου βρεφών αλλά και ενηλίκων και η οποία χρησιμοποιείται μόνο για την διαπίστωση του καρκίνου του παχέος εντέρου, εντελώς παράνομα και σκόπιμα, άλλη λογική εξήγηση δεν υπάρχει, σε συνεργασία με την τακτική καθηγήτρια ιατροδικαστικής Αθηνών Χάιδω Σπηλιοπούλου, αγνόησαν τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και το πώς διενεργούνται νόμιμα πραγματογνωμοσύνες και πώς ανατρέπονται νόμιμα πραγματογνωμοσύνες, και με μία κωμικού νομικού/επιστημονικού περιεχομένου απλή έκφραση γνώμης δύο αυτοδιορισμένων ιατροδικαστών, οι οποίοι δεν διενέργησαν ούτε νεκροψία, ούτε νεκροτομή, αλλά μόνο από μεταθανάτιες φωτογραφίες και ένα πανάκι μωρού που τους παρέδωσε η δήθεν δολοφόνος Σ.Π., δηλαδή η δήθεν δολοφόνος τούς παρέδωσε η ίδια το μέσον, με το οποίο δήθεν σκότωσε το παιδί της, άσκησαν παράνομη ποινική δίωξη στη δυστυχή και ανυπεράσπιστη στην κυριολεξία κα κατηγορουμένη και ακολούθως παρανόμως, παρά την κατάθεση του παθολογοανατόμου Ευτυχιάδη που παραδέχτηκε ότι παραπλανήθηκε και ότι κακώς χρησιμοποίησε στην παθολογοανατομική εξέταση της καρδίας του ενός εκ των δύο κοριτσιών μια ανύπαρκτη χρώση, και αντί να καλέσουν την κα κατηγορουμένη σε τυπική μόνο απολογία, αφού έχει αποδεχτεί ότι είναι αθώα, ο Εισαγγελέας κ. Μαστραντωνάκης και η τακτική Ανακρίτρια κα Τζωρτζάτου, αλλά και η προηγούμενη Ανακρίτρια κα Σαλάππα μαζί με τον γνωμοδοτήσαντα Εισαγγελέα στην υπόθεση της Τζωρτζίνας αποφάσισαν την προσωρινή της κράτηση και την έκλεισαν παρανόμως στις φυλακές, χωρίς να συντρέχει ουδεμία από τις προϋποθέσεις της προσωρινής κρατήσεως.

Η κα κατηγορούμενη εκτός της προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα προσφύγει και στην ελληνική Δικαιοσύνη με αγωγές κακοδικίας, ζητώντας μεγάλη χρηματική ικανοποίηση και από όλους όσους Εισαγγελείς και Δικαστές την κατέστρεψαν.

Αθήνα, 13/01/2023

Με εκτίμηση

Αλέξιος Χ. Κούγιας

