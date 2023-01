Κοινωνία

Κηδεία τέως βασιλιά Κωνσταντίνου: Η ανακοίνωση της οικογένειας για το τελετουργικό

Επίσημη ανακοίνωση εξέδωσε η οικογένεια του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου που γνωστοποιεί πότε θα πραγματοποιηθεί η εξόδιος ακολουθία την Δευτέρα καθώς και την ώρα που θα διαρκέσει το λαϊκό προσκύνημα.

Αναλυτικά, η επίσημη ανακοίνωση της οικογένειας:

«Η εξόδιος ακολουθία του Βασιλέως Κωνσταντίνου θα τελεστεί στις 12.00μμ, την Δευτέρα 16 Ιανουαρίου, στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών. Θα ακολουθήσει η ταφή στο Τατόι.

Από τις 06.00πμ εως τις 10.30πμ προ της τελετής, η σoρός θα βρίσκεται στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου.

Η Οικογένεια έχει ζητήσει από τους καλεσμένους αντί στεφάνου να γίνουν δωρεές σε κάποιο από τα ακόλουθα ιδρύματα ή σε κοινωφελή οργανισμό της επιλογής τους:

‘ΕΛΠΙΔΑ’ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ

AXION HELLAS

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ AURORA

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,

ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ»

"The funeral service of HM King Constantine will be held on Monday, January 16th, at 12.00pm, in the Metropolitan Cathedral of Athens. The burial will take place at the Tatoi Cemetery.

Preceding the service, from 06.00am to 10.30am, the coffin will lie in repose, in the Chapel of Saint Eleftherios.

The Royal Family have requested that in lieu of flowers, guests send donations to the following charitable foundations, or to a charity of their choice.

‘ELPIDA’ GUEST HOUSE

AXION HELLAS

AURORA FOUNDATION

PRIVATE OFFICE OF HM KING CONSTANTINE,

FORMER KING OF THE HELLENES"

Το πρωί οι δύο γιοι του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου,μετέβησαν στην Μητρόπολη Αθηνών ώστε να ρυθμίσουν από κοντά όλες τις λεπτομέρειες της τελετής όπου σύμφωνα με πληροφορίες θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 το μεσημέρι της Δευτέρας.

Η επί ώρα συνομιλία με τους ιερείς και η επίσκεψη στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου, επιβεβαιώνει την πληροφορία ότι η σορός τους τέως θα τεθεί για τέσσερις ώρες σε λαϊκό προσκύνημα.

Στη Μητρόπολη βρέθηκαν και εκπρόσωποι της Αστυνομίας αλλά και του Δήμου καθώς έχουν ξεκινήσει οι προετοιμασίες για την κηδεία ενώ στην τελετή θα πρωτοστατήσει ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος ενώ δεν αποκλείεται να συμμετέχουν και μέλη της Ιεράς Συνόδου.

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι πυρετώδεις προετοιμασίες του κτήματος στο Τατόι, όπου θα γίνει η ταφή.





