Ελληνοτουρκικά - Τσαβούσογλου: νέες κατηγορίες εναντίον της Ελλάδας για το μεταναστευτικό

Καίριο ζήτημα φαίνεται να είναι στην ατζέντα του Τούρκου ΥΠΕΞ, το μεταναστευτικό ζήτημα

Πυρά κατά της Ελλάδας έριξε για ακόμη μια φορά ο ΥΠΕΞ Τουρκίας Τσαβούσογλου.

Ο ίδιος αρχικά, σε ομιλία του σχετικά με επίκαιρα θέματα, με αυτό του μεταναστευτικού να πρωταγωνιστεί είπε ότι η Ελλάδα κάνει απωθήσεις, συμπεριφέρεται απάνθρωπα.

Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ο Τσαβούσογλου για τη Μεσόγειο τόνισε:

"Η πρόσκλησή μας είναι ανοιχτή. Ο ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δεν έχει λάβει ακόμη θετική απάντηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω ότι 2 μέλη σας το εμποδίζουν, αλλά η πρότασή μας είναι ανοιχτή. Λέμε, ας καθίσουμε να μιλήσουμε για το πώς μπορούμε να συνεργαστούμε μαζί, πώς μπορούμε να κάνουμε τη Μεσόγειο, την Ανατολική Μεσόγειο, περιοχή της Ειρήνης, χωρίς να αποκλείουμε ο ένας τον άλλον. Αλλά δεν υπάρχει ακόμη επίσημη απάντηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση".

Για τη Σουηδία ανέφερε:

"Είναι μια πράξη που περιλαμβάνει έγκλημα μίσους. Δεν μπορούν να ξεφύγουν καταδικάζοντας μόνο, έχουν ευθύνες. Ο ΓΓ του ΝΑΤΟ έκανε πρόταση να πραγματοποιηθεί η τρίτη συνάντηση της τριμερούς στις Βρυξέλλες. Μπορούμε να κάνουμε αυτή τη συνάντηση στις Βρυξέλλες, θα δούμε ποια θέματα έχουν υλοποιηθεί και ποια όχι".

Τέλος, μίλησε και για τη συνάντηση με τον Μπλίνκεν:

"Κατά την επίσκεψη στις ΗΠΑ, δεν θα μιλήσουμε μόνο για τα F-16 και τις κυρώσεις, αλλά θα συζητήσουμε και όλα τα θέματα που απασχολούν τη σχέση μας. Φυσικά, θα εξετάσουμε και τη Συρία. Επειδή οι ΗΠΑ συνεχίζουν να υποστηρίζουν τρομοκρατικές οργανώσεις στη Συρία. Αυτό είναι μια απειλή για εμάς. Ομοίως, η Ρωσία δεν τηρεί την υπόσχεσή της για αυτό το θέμα".

