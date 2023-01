Παράξενα

Φλώρινα: νεκρή αρκουδα μετά από τροχαίο (εικόνες)

Η αρκούδα φαίνεται να χτυπήθηκε στο κεφάλι από διερχόμενο όχημα.

Νεκρή, μέσα σε χωράφι, δίπλα στον δρόμο Φλώρινας - Αμυνταίου, στο ύψος του Αμμοχωρίου βρέθηκε αρκούδα που φαίνεται να χτυπήθηκε στο κεφάλι από διερχόμενο όχημα.

Σύμφωνα με την περιβαλλοντική οργάνωση «Καλλιστώ», πρόκειται για θηλυκό 3 ετών, βάρους περίπου 70-80 κιλών, το οποίο χτυπήθηκε από άγνωστο όχημα, στον ίδιο δρόμο μάλιστα όπου έχει τοποθετηθεί, από το ευρωπαϊκό έργο LIFEAMYBEAR, πινακίδα ενημέρωσης των οδηγών για διελεύσεις αρκούδας. Το νεκρό ζώο θάφτηκε στο δασικό φυτώριο Φλώρινας, όπως ορίζει το σχετικό πρωτόκολλο.

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο της οργάνωσης, στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας υλοποιείται μέχρι τον Αύγουστο του 2023 το έργο LIFESafeCrossing, που έχει στόχο την αποτροπή τροχαίων ατυχηµάτων µεταξύ οχηµάτων και αρκούδων.

Η Καλλιστώ, η COSMOTE, η Εγνατία Οδός και η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας συμμετέχουν στο έργο LIFE SAFE-CROSSING, με εταίρους και από τις χώρες της Ιταλίας, της Ρουμανίας και της Ισπανίας.

Το έργο στοχεύει στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που επιφέρουν οι οδοί σε ορισμένα είδη προτεραιότητας σε τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες: μαρσικανική καφέ αρκούδα (Ursus arctos marsicanus) και λύκος (Canis lupus) στην Ιταλία, ιβηρικός λύγκας (Lynx pardinus) στην Ισπανία και καφέ αρκούδα (Ursus arctos) στην Ελλάδα και τη Ρουμανία.

