ΙΣΑ - Ιογενείς λοιμώξεις: τα μέτρα για την αντιμετώπισή τους

Τι συμβουλεύει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών για τις ιογενείς λοιμώξεις του ανω αναπνευστικού.

Τη λήψη τριών μέτρων Δημόσιας Υγείας, για την αντιμετώπιση των ιογενών λοιμώξεων του ανώτερου αναπνευστικού που είναι ιδιαίτερα αυξημένες εφέτος στη χώρα μας, ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ).

Το επόμενο χρονικό διάστημα θέλει προσοχή», επισημαίνει ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, ο οποίος καλεί τους πολίτες να τηρούν τα μέτρα πρόληψης και να προστατέψουν τις ευπαθείς ομάδες. «Οι πολίτες θα πρέπει να απευθύνονται στον θεράποντα ιατρό, για να πάρουν εγκαίρως την ενδεδειγμένη αγωγή πριν εμφανιστούν επιπλοκές. Επίσης, καλούμε τα μέλη του ιατρικού κόσμου να είναι σε ετοιμότητα και να συμβάλλουν στην ενημέρωση των πολιτών, για τα μέτρα προστασίας και πρόληψης της μετάδοσης των ιογενών λοιμώξεων».

Ειδικότερα, τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του ΙΣΑ και της Περιφέρειας Αττικής καθηγητές κ.κ. Γιώργος Χρούσος, Γιώργος Σαρόγλου και Κυριακή Κανελοπούλου προτείνουν τη λήψη των εξής μέτρων:

1) Εκστρατεία για την ευρεία χρήση των διαθέσιμων εμβολίων τόσο για την εποχική γρίπη όσο και των αναμνηστικών δόσεων του εμβολίου έναντι του ιού SARS-CοV-2. Το εμβόλιο για τη γρίπη χρησιμοποιείται σε παιδιά κάτω των 18 ετών και άνω των 6 μηνών με υποκείμενη νόσο, συμπεριλαμβανομένης της παχυσαρκίας, σε αυτά που είναι ανοσοκατεσταλμένα, και για την προφύλαξη ευάλωτων ατόμων στο σπίτι, συμπεριλαμβανομένων βρεφών κάτω των 6 μηνών.

2) Ευρεία χρήση εκτός νοσοκομείου από τους ιατρούς πρωτοβάθμιας περίθαλψης των αντιϊικών φαρμάκων:

α. TAMIFLU (οσελταμιβίρη) για την αντιμετώπιση της γριπώδους συνδρομής ιδίως σε άτομα άνω των 60 ετών. Στα παιδιά κάτω των 18 ετών χρησιμοποιείται μόνο σε βαριά κλινική εικόνα με επιπλοκές.

β. PAXLOVID (νιρματρελβιρη/ριτοραβιρη) για συνταγογράφηση σε εργαστηριακά τεκμηριωμένα περιστατικά COVID-19, ηλικίας άνω των 60 ετών ή και σε άτομα ηλικίας κάτω των 60 ετών με παράγοντες κινδύνου για εξέλιξη σε σοβαρή νόσο (βλέπε ανάρτηση της Ε.Ε.Λ. στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ). Δεν χρησιμοποιείται στα παιδιά κάτω των 18 ετών.

3) Τη χρήση μάσκας προστασίας :

α. Στους χώρους υπηρεσιών υγείας.

β. Σε εσωτερικούς χώρους με συνάθροιση πολλών ατόμων.

γ. Από όλα τα ανοσοκατασταλμένα άτομα σύμφωνα με την οδηγία του προσωπικού τους ιατρού.

