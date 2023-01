Κοινωνία

Δημητρακόπουλος για Φιλιππίδη: ακούστηκε η λέξη αθώος (βίντεο)

Όλα όσα ανέφερε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος στον ΑΝΤ1 για την εισαγγελική πρόταση για την υπόθεση του Πέτρου Φιλιππίδη.

Ο δικηγόρος, Μιχάλης Δημητρακόπουλος μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου μετά την εισαγγελική πρόταση για τον εντολέα του Πέτρο Φιλιππίδη.

Αρχικά ανέφερε: "Όσον αφορά την εισαγγελική πρόταση, που αφορούσε την πρώτη καταγγέλουσα, νομίζω ότι ήταν μια πρόταση, εξαιρετικά τεκμηριωμένη.γιατί ανέλυε για πανω από μια μιαμιση ώρα τα στοιχεία στα οποία βασίστηκε, που της δημιούργησαν μεγάλες αμφιβολίες και εισηγήθηκε για αυτόν τον λόγο την αθωότητά του."

Στο σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου ότι απαλλάχθηκε και δεν αθωώθηκε ο ηθοποιός, ο Μίχάλης Δημητρακόπουλος ανέφερε: “Κοιτάξτε, ένας δικηγόρος θέλει να ακούσει τη λέξη “αθώος” οι αμφιβολίες είναι κάτι διαφορετικό. Πάντως η λέξη είναι “αθώος”.

Στη συνέχεια ανέφερε πως η αγόρευση της εισαγγελέως για τις δύο άλλες υποθέσεις διήρκεσε 20 λεπτα και σε αυτές ο εντολέας του προτάθηκε ένοχος. "Υπάρχουν συμπολιτες μας που δεν έχουν ιδέα για τη δικογραφία και όμως κρίνουν και κατακρίνουν. Η δίκη ήταν κεκλεισμένων των θυρών ακόμη και για τους δημοσιογράφους." ανέφερε ακόμη ο δικηγόρος.

Συνεχίζοντας είπε ότι το δικαστήριο μπορεί να αγνοήσει την εισαγγελική πρόταση και μπορεί να καταδικάσει ή να αθωώσει τον Πέτρο Φιλιππίδη για όλες τις πράξεις. Στο δικαστήριο, είναι 3 δικαστές και η πλειοψηφία είναι ένορκοι, οι οποίοι αντικατοπτρίζουν την κοινή γνώμη όπως είπε.

Όπως επεσήμανε είναι πολύ σημαντικό το ότι η πρόταση της εισαγγελέως "κινήθηκε στα πλαίσια της κοινής λογικής".

Στην ερώτηση εάν η σημερινή πρόταση ήταν απόφαση, τι ποινες θα επέφερε ο δικηγόρος είπε: "Το πλαίσιο ποινής όσον αφορά τις απόπειρές είναι από 2 έως 8 χρόνια κάθειρξη. Εάν είχαμε και ένα έλαφρυντικό που ενδεχομένως θα αναγνώριζε το δικαστήριο, θα είχαμε πάλι 8 χρόνια κάθειρξη έως έναν χρόνο φυλάκιση."

"Μη νομίζει ο κόσμος, ότι είδα στη δικογραφία ένα ηθοποιό που έχει κάνει τέτοιες στιγμές πράξεις και υπερασπίζομαι έναν βιαστη, γιατί δέχομαι και τέτοιες επιθέσεις" τόνισε ακόμη ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος. Όποιος δει αυτή τη δικογραφία, δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα ότι οι πράξεις που αποδίδονται στον κύριο Φιλιππίδη, είναι στοιχειοθετημένες" είπε ακόμη.

Επιπλέον συμβούλευσε τις γυναίκες να καταγγέλουν τα περιστατικά βιασμού, κοντά στο περιστατικό για να υπάρχουν και αντικειμενικά στοιχεία. Τώρα είναι ο λόγος του στον δικό τους.

Ακόμη τόνισε για την υπόθεση της Εύας Καϊλή πως μετά τις 19 Ιανουαρίου, θα αποκαλυφθούν εξελίξεις πολύ σοβαρές που θα φέρουν επιπτώσεις.

