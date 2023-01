Αθλητικά

Η Τουρκία επικήρυξε τον Ενές Καντέρ για 500000 δολάρια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ενές Καντέρ Φριντόμ - ένθερμος επικριτής των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως βρίσκεται στη λίστα της Τουρκίας με τους πλέον καταζητούμενους τρομοκράτες του 2023

Ο Ενές Καντέρ Φριντόμ - ένθερμος επικριτής των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως - έχει κηρυχθεί καταζητούμενος τρομοκράτης στην Τουρκία, με την κυβέρνηση να τον επικηρύσσει έναντι 530 χιλιάδων δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη του free agent στο ΝΒΑ.

Σύμφωνα με το Turkish Minute, το υπουργείο Εσωτερικών της Τουρκίας εξέδωσε τη «Λίστα Καταζητούμενων Τρομοκρατών», στην οποία περιλαμβανόταν ο 30χρονος NBAερ, με την κατηγορία ότι είναι μέλος τρομοκρατικής οργάνωσης.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και η κυβέρνηση έβαλε μάλιστα αμοιβή 10 εκατομμυρίων τουρκικών λιρών -- που ισοδυναμεί με περίπου 532.000 δολάρια ΗΠΑ -- για όποιον βάλει τον Καντέρ πίσω από τα... κάγκελα.

Turkey has put a $500K bounty on Enes Freedom’s head, per @nypost pic.twitter.com/3lRgzKNPRe — NBACentral (@TheNBACentral) January 13, 2023

«Δεν είμαι ο μόνος. Υπάρχουν τόσοι πολλοί αθώοι δημοσιογράφοι, ακαδημαϊκοί, αθλητές, ακτιβιστές και εκπαιδευτικοί σε αυτή τη λίστα. Τώρα η ζωή τους βρίσκεται σε κίνδυνο εξαιτίας της τουρκικής κυβέρνησης», ανέφερε ο Καντέρ στις πρώτες του δηλώσεις.

Ο Καντέρ επέκρινε τον Ερντογάν όλα αυτά τα χρόνια, αναφέροντας προηγουμένως τον Τούρκο ηγέτη ως «δικτάτορα» και τον «Χίτλερ του αιώνα μας».

«Λόγω της πλατφόρμας μου, όποτε λέω κάτι, πηγαίνει παντού και η τουρκική κυβέρνηση το μισεί αυτό», δήλωσε ο Καντέρ στη NY Post αυτή την εβδομάδα. «Το έχουν βαρεθεί και είπαν "Φτάνει πια" και κάνουν ό,τι μπορούν για να μου κλείσουν το στόμα».

Ο Καντέρ, ο οποίος άλλαξε νόμιμα το όνομά του σε Ενές Καντέρ Φρίντομ, πέρασε 13 σεζόν στο ΝΒΑ ... παίζοντας για τους Τζαζ, Θάντερ, Νικς, Μπλέιζερς και, πιο πρόσφατα, τους Σέλτικς τη σεζόν 2021-22, ενώ έγινε πολίτης των ΗΠΑ το 2021.

Η τουρκική κυβέρνηση προσπαθεί εδώ και χρόνια να τον φιμώσει. Τώρα, ωστόσο, ανησυχεί για την ασφάλειά του, πιστεύοντας ότι θα είναι πλέον στόχος όχι μόνο της κυβέρνησης.

«Αυτό το κάνει τόσο επικίνδυνο», τόνισε ο Καντέρ στην Post.

«Πριν από την επικήρυξη, οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες αναζητούσαν τους ανθρώπους στη λίστα, αλλά τώρα όλοι τους κυνηγούν γιατί θέλουν τα χρήματα».

Ειδήσεις σήμερα:

Ρούλα Πισπιρίγκου: Γιατί προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Πάτρα: Καπνογόνα και κυνήγι καθηγητή μέσα σε ΕΠΑΛ (βίντεο)

Κάνιε Γουέστ: “Φούντωσαν” οι φήμες ότι παντρεύτηκε