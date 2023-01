Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 27χρονου για απόπειρα ελευθέρωσης κρατουμένου

Aστυνομική επιχείρηση σε οικισμό των Διαβατών. Ελέγχθηκαν 68 άτομα, 57 οχήματα και μία οικία.

Στη σύλληψη 27χρονου, ο οποίος κατηγορείται ότι ήταν μεταξύ των ατόμων που αποπειράθηκαν ανεπιτυχώς, χθες, να απελευθερώσουν δύο κρατούμενους προχώρησε η Αστυνομία, κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης στον οικισμό Αγία Σοφία, στα Διαβατά Θεσσαλονίκης.

Ο 27χρονος συνελήφθη για τα αδικήματα της απόπειρας ελευθέρωσης κρατουμένου και των διακεκριμένων φθορών.

Συνολικά ελέγχθηκαν 68 άτομα, 57 οχήματα και 1 οικία. Βρέθηκαν σε αυτοσχέδιο χώρο εναπόθεσης απορριμμάτων κοντά στον οικισμό, κλεμμένες πινακίδες κυκλοφορίας και βεβαιώθηκαν τρεις παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

