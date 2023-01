Αθλητικά

Τοξοβολία: Ληστεία με τραυματισμούς στο προπονητήριο του ΟΑΚΑ

Επίθεση με τραυματίες στο Ολυμπιακό προπονητήριο της Τοξοβολίας. Εκλάπη εξοπλισμός μεγάλης αξίας.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Τοξοβολίας εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τη ληστρική επίθεση που δέχθηκε την Τρίτη (10/1) το Ολυμπιακό Προπονητήριο του ΟΑΚΑ.

Η ΕΟΤ κάνει λόγο για μία ολοκληρωτική καταστροφή, καθώς εκλάπησαν αντικείμενα και εξοπλισμός μεγάλης αξίας, ενώ αναφέρει ότι βρίσκεται σε συνεργασία με τη διοίκηση του ΟΑΚΑ και τις αστυνομικές Αρχές. Παράλληλα, εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες της επίθεσης, μεταξύ των οποίων ήταν και ο φύλακας της εγκατάστασης.

Αναλυτικά:

«Οι προηγούμενες ημέρες βρίσκουν την Ελληνική Ομοσπονδία Τοξοβολίας, βαθιά πληγωμένη μετά την αδιανόητη ληστρική επίθεση που δέχθηκε την Τρίτη 10/01/2023, τις πρωινές ώρες το Ολυμπιακό Προπονητήριο στο ΟΑΚΑ.

Μια πραγματική ολοκληρωτική καταστροφή αφού εκλάπησαν αντικείμενα και o εξοπλισμός της Ομοσπονδίας, μεγάλης αξίας από τις έξι αποθήκες που διέθεταν οι εγκαταστάσεις .

Συνεργαζόμαστε με την διοίκηση του ΟΑΚΑ και τις Αστυνομικές Αρχές, και έχει ξεκινήσει η καταγραφή στα αντικείμενα που εκλάπησαν ώστε να κατατεθεί μηνυτήρια αναφορά

Η Ε.Ο.Τ. εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες της επίθεσης.

Θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση σχετικά με την λειτουργία του προπονητήριου».

