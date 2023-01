Κοινωνία

Διοικητικό Πρωτοδικείο: Επίθεση με βαριοπούλες

Οι δράστες προσέγγισαν πεζή το κτήριο μέσω της οδού Λουίζης Ριανκούρ και προχώρησαν σε βανδαλισμούς.

Υλικές φθορές προκάλεσε στο Διοικητικό Πρωτοδικείο ομάδα αγνώστων χθες Παρασκευή το βράδυ.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στις 23:10 τέσσερα άτομα οπλισμένα με βαριοπούλες προσέγγισαν πεζή μέσω της οδού Λουίζης Ριανκούρ το Διοικητικό Πρωτοδικείο και έσπασαν την κεντρική είσοδο και υαλοπίνακες, πριν διαφύγουν.

Βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό και την σύλληψη των δραστών.

