Ονδούρα: Κάηκε το 10% των δασών μέσα σε 11 χρόνια

Ανεπανάληπτη οικολογική καταστροφή στην λατινοαμερικανική χώρα.

Η Ονδούρα απώλεσε το 10% των δασικών εκτάσεών της μεταξύ του 2010 και του 2021, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή η πρόεδρος Σιομάρα Κάστρο, παρουσιάζοντας πρόγραμμα για την προστασία του περιβάλλοντος.

«Επί δικτατορίας, από το 2010 ως το 2021, η Ονδούρα έχασε 6.965.620 στρέμματα δάσους συνολικά, που αποτελούσαν το 10% των δασικών εκτάσεών μας», είπε η πρόεδρος, αναφερόμενη στις δεξιές κυβερνήσεις των προκατόχων της Πορφίριο Λόμπο (2010-2014) και Χουάν Ορλάντο Ερνάντες (2014-2018, 2018-2022).

Η κυρία Κάστρο, που εκφράστηκε μέσα σε δάσος κωνοφόρων, περίπου πέντε χιλιόμετρα βόρεια από την πρωτεύουσα Τεγκουσιγκάλπα, παρουσίασε πρόγραμμα πρόληψης των δασικών πυρκαγιών και αναδάσωσης που αφορά τις 150 από τις 298 κοινότητες της χώρας.

Στηλίτευσε τις πυρκαγιές που πλήττουν τη χώρα της και την αποψίλωση δασικών εκτάσεων που αποδίδεται στην κτηνοτροφία και στη γεωργία χωρίς έλεγχο.

Στην Ονδούρα υπήρχαν 19 εκατομμύρια στρέμματα δάσους, ιδίως κωνοφόρων δέντρων, αλλά 5.000.000 στρέμματα χάθηκαν την περίοδο 2015-2016, εν μέσω αστραπιαίας αύξησης του πληθυσμού των εντόμων έπειτα από μακρά ξηρασία που αποδόθηκε στην κλιματική αλλαγή.

