Αθλητικά

Η Νάπολι διέσυρε τη Γιουβέντους και “καλπάζει” για τον τίτλο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η «Μεγάλη Κυρία» είχε 8 σερί νίκες 870 λεπτά χωρίς να δεχθεί γκολ πριν τον εφιάλτη στο «Stadio Diego Armando Maradona».

Η εφετινή Νάπολι είναι πραγματικά βγαλμένη από άλλη... εποχή και το επιβεβαίωσε στο ντέρμπι που άνοιξε την αυλαία της 18ης αγωνιστικής στη Serie A, κάνοντας... φύλλο και φτερό τη Γιουβέντους με το επιβλητικό 5-1 στο «Stadio Diego Armando Maradona», σε μία μοναδική παράσταση τίτλου.

Τι κι αν οι «μπιανκονέρι» μετρούσαν 8 σερί νίκες, έχοντας μειώσει σημαντικά την απόστασή τους απ' την πρώτη θέση και είχαν μια μεγάλη ευκαιρία για να βάλουν «φωτιά» στην κορυφή. Αντ΄ αυτού, όμως, δέχθηκαν πέντε γκολ σε αγώνα πρωταθλήματος για πρώτη φορά ύστερα από 30 χρόνια και συγκεκριμένα από τον Μάιο του 1993.

Τι κι αν η Γιουβέντους είχε να δεχθεί γκολ 870 αγωνιστικά λεπτά; Η Νάπολι, με μεγάλους πρωταγωνιστές τον συγκλονιστικό Κβίτσα Κβαρατσκέλια (ένα γκολ, δύο ασίστ) και τον «killer» Βίκτορ Οσιμέν (2 γκολ) έκανε... πάρτι στο γήπεδο.

Πριν συμπληρωθούν 40 λεπτά αγώνα οι «παρτενοπέι» είχαν ήδη προβάδισμα δύο τερμάτων με σκόρερ τους Οσιμέν (14') και Κβαρατσκέλια (39'), με τη «Γιούβε» να έχει ως μοναδική απάντηση το δοκάρι του Ντι Μαρία στο 21'. Ο Αργεντινός ήταν εκείνος που μείωσε για τη Γιουβέντους στο 42' κι έδωσε ξανά ενδιαφέρον στο παιχνίδι.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ωστόσο, το γήπεδο... κατηφόρισε, με τη Νάπολι να επιβάλλει το ρυθμό της και να σημειώνει άλλα τρία γκολ με τους Ραχμάνι (55'), Οσιμέν (65') και Ελμάς (72'), μέσα σε αποθέωση από το κοινό της, που βλέπει το όνειρο για το πρώτο σκουντέτο απ' την εποχή του Ντιέγκο Μαραντόνα να πλησιάζει αγώνα με τον αγώνα, καθώς είναι πλέον στο +10 από τις Μίλαν (με ματς λιγότερο) και Γιουβέντους.

Ειδήσεις σήμερα:

Πόλεμος στην Ουκρανία: Μαίνονται οι μάχες στο Σολεντάρ

Διοικητικό Πρωτοδικείο: Επίθεση με βαριοπούλες

Καιρός: βροχές, χιόνια και καταιγίδες το Σάββατο