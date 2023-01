Τεχνολογία - Επιστήμη

Λέκκας για σεισμούς: Ετοιμότητα ναι, ανησυχία όχι

Τι εκτίμησε ο καθηγητής για τη συνέχεια της σεισμικής δραστηριότητας σε Εύβοια, Κρήτη και Λέσβο.

Ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Στούντιο με θέα», τόνισε κατηγορηματικά αναφερόμενος στη σεισμική δραστηριότητα των τελευταίων ημερών στη χώρα μας, ότι χρειάζεται ετοιμότητα αλλά δεν συντρέχουν λόγοι ανησυχίας.

Σχετικά με το ενδεχόμενο να έχουμε ένα σεισμό πάνω από 6 ρίχτερ, είπε πως στατιστικά στη χώρα μας σημειώνεται ένας σεισμός περίπου 6 ρίχτερ στη χώρα μας. Υπάρχουν βέβαια χρονιές που δεν σημειώνεται κανένας μεγάλος σεισμός, αλλά και χρονιές που έχουμε 2 και 3 σεισμούς πάνω από 6 ρίχτερ,

"Αυτό όμως δεν πρέπει να μας προβληματίζει ιδιαίτερα. Αφενός γιατί είναι πολύ πιθανόν ο σεισμός αυτός να γίνει κάπου στο Αιγαίο η σε μια θαλάσσια περιοχή κοντά στην Κρήτη για παράδειγμα, όπου το πιθανότερο είναι μην τον καταλάβουμε καν και αφετέρου ακόμη και να γίνει σε στεριά, όπως ας πούμε στον Τύρναβο που ήταν 6.5 ρίχτερ δε σημαίνει πως θα είναι καταστροφικός όπως είδαμε στη συγκεκριμένη περίπτωση", ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Λέκκας.

Σε ότι αφορά την τελευταία σεισμική δραστηριότητα, ο κ. Λέκκας εκτίμησε πως η Εύβοια και η Κρήτη «έδωσαν ότι είχαν να δώσουν», ενώ στη Λέσβο μπορεί αν γίνει ένας σεισμός ακόμη και μέχρι 5 ρίχτερ, αλλά αυτό δεν μας ανησυχεί.

