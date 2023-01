Πολιτική

Χατζηδάκης: Θα μειώσουμε κι άλλο τις ασφαλιστικές εισφορές

Τι είπε για το ύψος της αύξησης του κατώτατου μισθού και από πότε θα ισχύσει, αλλά και για τα αναδρομικά των συνταξιούχων που δεν προσέφυγαν δικαστικά.

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Στούντιο με θέα», αναφέρθηκε στη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την αύξηση του κατώτατου μισθού.

«Μέσα στην εβδομάδα θα ψηφιστεί η σχετική τροπολογία από τη Βουλή για τον κατώτατο μισθό. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διεργασίες, οι οποίες θα ολοκληρωθούν έως τα τέλη Φεβρουαρίου. Στη συνέχεια το όλο θέμα θα έρθει στο Υπουργεία κι εγώ μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου θα υποβάλλω την πρόταση μου στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο θα λάβει και την τελική απόφαση», είπε ο κ. Χατζηδάκης.

Συμπλήρωσε δε πως η αύξηση θα ισχύσει από την 1η Απριλίου και θα είναι σημαντική αρνούμενος όμως να πει περισσότερα για το ύψος της.

Ερωτηθείς για το αν θα υπάρξει περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, απάντησε καταφατικά, υπογραμμίζοντας πως αποτελούσε δέσμευση της Κυβέρνησης που έγινε πράξη την πρώτη τετραετία, ενώ για λεπτομερείς για την νέα μείωση, παρέπεμψε σε ανακοινώσεις στην προεκλογική περίοδο.

Ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε στη συνέχεια σε μια σειρά από μέτρα που έχει λάβει η Κυβέρνηση και σχετίζονται με το Υπουργείο Εργασίας, όπως για παράδειγμα το επίδομα εργασίας, με το οποίο ένας άνεργος που βρίσκει για παράδειγμα δουλεία στο τετράμηνο θα συνεχίσει να παίρνει το μισό επίδομα ανεργίας έως ότου ολοκληρωθεί ένα έτος.

Σε ότι αφορά τα αναδρομικά για τους συνταξιούχους που δεν προσέφυγαν δικαστικά, ερωτηθείς σχετικά είπε ότι δεν υπάρχει κάτι νεότερο.

