Πολιτική

Μητσοτάκης για τέως βασιλιά Κωνσταντίνο: απολύτως σωστή απόφαση να κηδευτεί ως ιδιώτης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρωθυπουργός από την Αλεξανδρούπολη, ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του στον Έβρο και αναφέρθηκε στην απόφαση για την κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου που έχει προκαλέσει αντιδράσεις.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, βρίσκεται στον Έβρο και παραχώρησε συνέντευξη Τύπου, από την Αλεξανδρούπολη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του στον Έβρο στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, μεταξύ των τριών εκλογικών περιφερειών που μπορεί να θέσει υποψηφιότητα. Πρόκειται για μια απόφαση που λήφθηκε για λόγους συμβολικούς, μιας και η περιοχή έχει βρεθεί στην πρώτη γραμμή των εθνικών προκλήσεων, ανέφερε.

Στη συνέντευξη Τύπου του ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στον θάνατο του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου.

Για την κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου και τις εντάσεις που έχουν δημιουργηθεί, ο πρωθυπουργός παρέπεμψε στη δήλωσή του την ημέρα του θανάτου του και συμπλήρωσε: «Εγώ δεν βλέπω ιδιαίτερες εντάσεις. Ενδεχομένως μια ενδιαφέρουσα ιστορική αναμόχλευση του ιστορικού του προσώπου του Κωνσταντίνου. Από κει και πέρα η κυβέρνηση πήρε μια απόφαση που θεωρώ απολύτως σωστή να κηδευτεί ως ιδιώτης και όχι ως αρχηγός κράτους, γιατί ήταν αρχηγός του βασιλείου της Ελλάδας το οποίο δεν υφίσταται πια. Είχε απολέσει την ελληνική ιθαγένεια για λόγους τους οποίους, δεν θα κρίνω εγώ. Θα σας θυμίσω ότι θα ταφεί στους οικογενειακούς τάφους… Θα ενθάρρυνα όλες και όλους με αφορμή αυτό το στενάχωρο γεγονός, η αναμόχλευση της ιστορίας να γίνεται χωρίς προσπάθεια πολιτικοποίησης».

Ειδήσεις σήμερα:

Διοικητικό Πρωτοδικείο: Επίθεση με βαριοπούλες

Δομοκός: Έκλεψαν την καμπάνα εκκλησίας!

Λέκκας για σεισμούς: Ετοιμότητα ναι, ανησυχία όχι