Βόλος: Ο διαρρήκτης με τα 8 επίθετα που έκλεβε για να κάνει διακοπές με τη φίλη του

Πήρε άδεια από τη φυλακή όπου ήταν κρατούμενος για κλοπές και πήγε με τη φίλη του στο Βόλο για διακοπές, αλλά του τέλειωσαν τα λεφτά και…

Δήλωνε οκτώ επίθετα, τέσσερις διαφορετικές χρονολογίες γέννησης και υπήκοος τεσσάρων χωρών (δύο ευρωπαϊκών, μίας ασιατικής και μίας αφρικανικής). Ο λόγος για έναν 37χρονο κρατούμενο των φυλακών Κορυδαλλού που το Τριμελές Πλημμελειοδικείο στον Βόλο τού επέβαλε ποινή δύο ετών χωρίς έφεση για κλοπές κατ’ εξακολούθηση.

Ο δράστης, που δηλώνει πως έχει γεννηθεί το 1980, το 1983, το 1985 και το 1987, πότε στην Παλαιστίνη, πότε στη Γαλλία, πότε στο Βέλγιο και πότε στην Αλγερία, φέρεται να χρησιμοποιούσε οκτώ ονοματεπώνυμα κατά καιρούς και από τον Οκτώβριο του 2020 είναι προφυλακισμένος.

Είχε συλληφθεί με εντάλματα της ανακρίτριας Αθήνας για δεκάδες κλοπές που είχε κάνει στην Αττική, ενώ τον Αύγουστο του 2017 είχε δράσει και στον Βόλο, όπου είχε διαρρήξει ή αποπειράθηκε να διαρρήξει 13 αυτοκίνητα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα, gegonota.news.

Ο 37χρονος, πήρε άδεια από τη φυλακή, ήρθε για διακοπές στο Βόλο, με την σύντροφό του, τού τελείωσαν τα χρήματα και άρχισε να κάνει κλοπές αυτοκινήτων.

Οι 13 κλοπές και απόπειρες είχαν γίνει από 8 ως 12 Αυγούστου και ο 37χρονος, έσπαζε τα πλαϊνά μικρά τζάμια των αυτοκινήτων και έκλεβε ό, τι έβρισκε στο εσωτερικό τους. Από τα αυτοκίνητα που διέρρηξε, σε μια μόνο περίπτωση βρήκε χρήματα, σε αυτοκίνητο γυναίκας, καθώς σε τσάντα υπήρχαν 600 € και προσωπικά αντικείμενα αδιευκρίνιστης αξίας.

Χθες στο Δικαστήριο κατέθεσε ότι ήρθε για 2-3 μέρες στον Βόλο για διακοπές με την φίλη του, τού τελείωσαν τα χρήματα και έκανε τις κλοπές για να εξασφαλίσει το φαγητό τους.

Καταδικάστηκε σε δύο χρόνια φυλάκιση χωρίς μετατροπή και αναστολή και μεταφέρθηκε ξανά στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου εκτίει ποινή φυλάκισης για περιπτώσεις κλοπής.

