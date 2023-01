Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: ρωσική επίθεση στο Κίεβο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις σε μεγάλο μέρος της Ουκρανίας. Στο Κίεβο, επλήγησαν πολύ σημαντικές δομές, αναφέρουν ουκρανοί αξιωματούχοι.

Ρωσική πυραυλική επίθεση έπληξε κρίσιμης σημασίας υποδομές στο Κίεβο σήμερα το πρωί ενώ εκρήξεις ακούστηκαν στην περιοχή Ντνιπρόφσκι της ουκρανικής πρωτεύουσας, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Δημοσιογράφοι του Reuters άκουσαν σειρά εκρήξεων στο Κίεβο πριν ηχήσουν σειρήνες αεροπορικής επίθεσης στο Κίεβο. Αξιωματούχοι είπαν στους κατοίκους να αναζητήσουν καταφύγιο.

«Πυραυλική επίθεση κατά εγκαταστάσεων υποδομής κρίσιμης σημασίας. Οι λεπτομέρειες ελέγχονται», δήλωσε ο Κίριλο Τιμοσένκο, αναπληρωτής επικεφαλής του γραφείου της ουκρανικής προεδρίας.

Η στρατιωτική διοίκηση του Κιέβου ανέφερε ότι επλήγη εγκατάσταση υποδομής, χωρίς να δώσει άλλες πληροφορίες.

«Εκρήξεις στην περιοχή Ντνιπρόφσκι. Όλες οι υπηρεσίες κατευθύνονται στο σημείο. Μείνετε στα καταφύγιά σας!», έγραψε στο Telegram ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο.

Ο ίδιος δήλωσε ότι θραύσματα πυραύλου έπεσαν σε σημείο χωρίς κατοικίες στην περιοχή Χολοσίφσκι, στο δυτικό τμήμα του Κιέβου.

Ειδήσεις σήμερα:

Κηδεία τέως βασιλιά Κωνσταντίνου: Με πυρετώδη ρυθμό οι προετοιμασίες για την τελετή

Διοικητικό Πρωτοδικείο: Επίθεση με βαριοπούλες

Δομοκός: Έκλεψαν την καμπάνα εκκλησίας!