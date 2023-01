Κοινωνία

Ακρόπολη: Χτύπησαν και λήστεψαν ανήλικους

Συνελήφθη ο ένας από τους δράστες, ένας 36χρονος από τη Βουλγαρία.

Δυο ανήλικοι, ένας 15χρονος Ουκρανός και ένας 16χρονος Ρώσος, δέχθηκαν επίθεση γύρω στις 8 το βράδυ της Παρασκευής στα βραχάκια της Ακρόπολης.

Οι δράστες τους χτύπησαν και τους πήραν τα κινητά τους τηλέφωνα.

Λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε και συνελήφθη ο ένας από τους δράστες της επίθεσης, ένας 38χρονος Βούλγαρος.

