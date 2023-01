Αθλητικά

ΝΒΑ: Έσπασε το “αραχνιασμένο” ρεκόρ εισιτηρίων σε έναν αγώνα

Το προηγούμενο ρεκόρ κρατούσε από το 1998 όταν περισσότεροι από 62.000 θεατές είχαν δει τον Μάικλ Τζόρνταν με τους Σικάγο Μπουλς, έπαιξαν με τους Χοκς στο «Georgia Dome».

Ρεκόρ προσέλευσης στην Ιστορία του ΝΒΑ, σημειώθηκε στην αναμέτρηση των Σαν Αντόνιο Σπερς με τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, καθώς θέση πριν το τζάμπολ, πήραν στις εξέδρες του «Alamodome» 68.323 θεατές.

Το προηγούμενο σχετικό ρεκόρ, ήταν 62.046 θεατές και σημειώθηκε στις 27 Μαρτίου 1998, όταν ο Μάικλ Τζόρνταν με τους Σικάγο Μπουλς, έπαιξαν με τους Χοκς στο «Georgia Dome».

Κορυφαίοι του ματς, ήταν ο Τζόρνταν Πουλ και Νόντε ΝτιΒιντσέντζο, οι οποίοι με 25 και 22 πόντους, αντίστοιχα, οδήγησαν τους Ουόριορς σε μία άνετη νίκη με 144-113.

Πολύ καλοί για τους φιλοξενούμενους, που «χάλασαν» την γιορτή των «σπιρουνιών» για τα 50 χρόνια από την δημιουργία της ιστορικής τους έδρας, ήταν οι Τόμπσον (16π.), Γουίγκινς (16π.), Κάρι (15π.) Λούνεϊ (14π., 10 ριμπ.) και Λαμπ (13π.).

Από την ομάδα του Σαν Αντόνιο, διακρίθηκαν οι Τζόους (21π.) και Τζόνσον (17π.).

