Πολιτισμός

Πέθανε ο Κίμων Τρουπής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θλίψη σκόρπισε ο ξαφνικός θάνατος του Κίμωνα Τρουπή.

Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή το βράδυ της Παρασκευής (13/01) ο γνωστός δημοσιογράφος Κίμων Τρουπής, ο οποίος τα τελευταία χρόνια εργαζόταν στην ΕΡΤ.

Ο Κίμων Τρουπής σπούδασε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και μετεκπαιδεύτηκε στην Ιταλική Κρατική Τηλεόραση RAI. Διατέλεσε διευθυντικό στέλεχος του τομέα Ενημέρωσης και Ειδήσεων της ΕΡΤ και ERT world, Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων της ΕΡΤ, Project manager σε μεγάλα τηλεοπτικά γεγονότα και Σύμβουλος Επικοινωνίας σε ιδιωτικούς φορείς.

Εργάστηκε στην τηλεόραση του ANΤ1 και του ΣΚΑΪ, καθώς και στα έντυπα ΕΠΙΚΑΙΡΑ, ΤΗΛΕΡΑΜΑ, ΒΡΑΔΥΝΗ κ.ά.

Σε ανακοίνωση της η ΕΣΗΕΑ αναφέρει: «Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με ιδιαίτερη θλίψη ανακοινώνει τον θάνατο του συναδέλφου Κίμωνος Τρουπή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, αιφνιδίως, χθες το βράδυ».

Ειδήσεις σήμερα:

Κηδεία τέως βασιλιά Κωνσταντίνου: Με πυρετώδη ρυθμό οι προετοιμασίες για την τελετή

Διοικητικό Πρωτοδικείο: Επίθεση με βαριοπούλες

Δομοκός: Έκλεψαν την καμπάνα εκκλησίας!