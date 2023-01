Πολιτική

Παππάς - Καλογρίτσας: πολιτική κόντρα για το “μαύρο χρήμα”

Με μήνυση απείλησαν οι δικηγόροι του Νίκου Παππά. «Ας κάνουν όσες μηνύσεις θέλουν για να ακουστούν και όσα δεν έχουν ακουστεί», απαντά ο κος Καλογρίτσας μέσω των συνηγόρων του.

Της Λίας Κοντοπούλου

Η κατάθεση από την γραμματέα του επιχειρηματία Χρήστου Καλογρίτσα, που δικάζεται ως συγκατηγορούμενος με τον πρώην υπουργό Νίκο Παππά στο Ειδικό Δικαστήριο, έβαλε φωτιά στο πολιτικό σκηνικό.

Ο Νίκος Παππάς, κατηγορούμενος στην υπόθεση, τη χαρακτήρισε ψευδομάρτυρα προειδοποιώντας πως θα κληθεί για όσα είπε στην ελληνική Δικαιοσύνη, έπειτα από μήνυση που θα υποβάλει εναντίον της. Απαντώντας ο κ. Ανδρέας Λοβέρδος, εκ των δύο συνηγόρων του κ. Χρήστου Καλογρίτσα, μετέφερε στο δικαστήριο την εξής δήλωση του εντολέα του: «Ας κάνουν όσες μηνύσεις θέλουν για να ακούσουν και αυτά που δεν έχουν ακουστεί».

Σε δήλωση προχώρησαν οι Γ. Μαντζουράνης, Θ. Μαντάς και Β. Γεωργακόπουλος, συνήγοροι υπεράσπισης του Ν. Παππά

Οι καταθέσεις των μαρτύρων στη σημερινή συνεδρίαση του Ειδικού Δικαστηρίου είναι αποκαλυπτικές της αβασιμότητας της κατηγορίας περί παράβασης καθήκοντος εκ μέρους του κ. Νίκου Παππά.



Αποκαλυπτικές και της αναξιοπιστίας της κυρίας Ευθαλίας Διαμαντή, η οποία έχει εδώ και 40 χρόνια στενή υπαλληλική σχέση και στενότατο δεσμό με τον κ. Καλογρίτσα και η οποία, προφανώς καθοδηγούμενη, έφτασε στο σημείο να κάνει λόγο για «φακέλους και χρήματα», χωρίς να προσκομίζει ούτε ένα στοιχείο.



Ο αντιπερισπασμός της, με σαφή στόχευση την πολιτική εκμετάλλευση από τη Ν.Δ., και η ψευδής κατάθεσή της, εμπλουτισμένη με λάσπες και αλληλοσυγκρουόμενες και απιθανολογικές αναφορές, μολονότι δεν αποτελεί αντικείμενο της δίκης, όπως τόνισε και η πρόεδρος του Δικαστηρίου, ανατράπηκε με την παραδοχή του συνηγόρου υπεράσπισης του κ. Καλογρίτσα, κ. Ανδρέα Λοβέρδου, ότι η μάρτυρας ουδέποτε συνέδεσε ροές χρήματος με τον κ. Νίκο Παππά, όπως δημόσια συμφώνησε και η πρόεδρος του Δικαστηρίου.



Στη διάψευση μέρους των αναφορών της κυρίας Ευθαλίας Διαμαντή προχώρησε, με την κατάθεσή του, και ο δημοσιογράφος κ. Νίκος Τσαγκρής, ο οποίος είχε κληθεί από τον κ. Καλογρίτσα, μήνες πριν από τον διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες, να συνδράμει στον σχεδιασμό και έκδοση εφημερίδας του επιχειρηματία.



Ο ίδιος, διαψεύδοντας την αναφορά της ότι ο κ. Καλογρίτσας κατέβαλε «πολλά χρήματα σε δημοσιογράφους επί 8 μήνες», κατέθεσε: «Η μάρτυρας τα έχει μπλέξει. Εργάστηκα 25 ημέρες και δεν έλαβα ούτε ευρώ».





Ο κ. Τσαγκρής τόνισε, ακόμα, ότι δεν μπορεί να πει ότι η έκδοση θα προχωρούσε κατ? εντολή της τότε κυβέρνησης, επισημαίνοντας ότι «τις εφημερίδες τις εκδίδουν οι εκδότες» και ότι «ο κ. Καλογρίτσας ήθελε πάντα να συμμετέχει στις εκδόσεις». Απαντώντας σε ερώτηση της εισαγγελέως απέσυρε ακόμα και την «αίσθησή του για κομματική στήριξη στην εφημερίδα Καλογρίτσα» και σε άλλο σημείο ξεκαθάρισε ότι ουδέποτε είδε τον κ. Παππά.



Ο κ. Μπασιάς, στενός συνεργάτης του κ. Καλογρίτσα, σε συνέχεια της πρώτης του κατάθεσης που διακόπηκε για προσωπικούς λόγους, δεν κατέθεσε κανένα στοιχείο περί της δήθεν εμπλοκής του κ. Παππά στη συνεργασία της οικογένειας Καλογρίτσα με τη CCC ή τη συμμετοχή στον διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες.



Το συμπέρασμα είναι ένα: Το αβάσιμο της κατηγορίας δεν μπορεί να σώσει κανένα ψέμα. Και οι λάσπες της κυρίας Ευθαλίας Διαμαντή δεν μπορούν να αντιστρέψουν την πραγματικότητα δήλωσε

ΝΔ για Καλογρίτσα: Σχεδόν 48 ώρες μετά τις αποκαλύψεις, ο κ. Τσίπρας κάνει πως δεν καταλαβαίνει

Η ΝΔ καλεί τον Αλ. Τσίπρα να απαντήσει αν θα μηνύσει τη γραμματέα του κ. Καλογρίτσα και τον κ. Καλογρίτσα για τις τσάντες με τα εκατομμύρια που καταγγέλλεται ότι κατέληγαν στον ΣΥΡΙΖΑ

«Σχεδόν 48 ώρες μετά τις αποκαλύψεις της γραμματέως Καλογρίτσα και 24 ώρες μετά τη δήλωση του ίδιου του κ. Καλογρίτσα ότι αν μηνυθεί θα αποκαλύψει και τα υπόλοιπα, ο κ. Τσίπρας συνεχίζει να κάνει πως δεν καταλαβαίνει», τονίζει σε ανακοίνωσή του το γραφείο Τύπου της ΝΔ.

«Περιμένουμε να μας απαντήσει αν θα μηνύσει τη γραμματέα του κ. Καλογρίτσα και τον κ. Καλογρίτσα για τις τσάντες με τα εκατομμύρια που καταγγέλλεται ότι κατέληγαν στο κόμμα του μέσω του δικού του Τσουκάτου, κ. Παππά. Τελικά βαλίτσες υπήρχαν την περίοδο Νοβάρτις, αλλά μάλλον κατέληγαν στον ΣΥΡΙΖΑ», προσθέτει.

Στη διαμάχη μπήκε και το ΠΑΣΟΚ, αναφέροντας πως όσα κατατέθηκαν στο ειδικό δικαστήριο είναι σοκαριστικά. «Η κατάθεση της κ. Διαμαντή για φακέλους και τσάντες με χρήματα, που κατευθύνονταν από το γραφείο του κ. Καλογρίτσα προς την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, θέτει ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν άμεσα… Η λογοδοσία και η διαφάνεια είναι αναγκαίες για να αντιμετωπιστεί η κρίση εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στους θεσμούς». Από το ΚΚΕ επισημαίνουν ότι για μια ακόμη φορά «η αντιπαράθεση των κομμάτων του κατεστημένου γύρω απ’ το μιντιακό τοπίο επιχειρεί να αφήσει στο απυρόβλητο το κεντρικό πρόβλημα, που είναι ο έλεγχος της ενημέρωσης και των ΜΜΕ από τα διάφορα επιχειρηματικά συμφέροντα και που φέρει την υπογραφή Ν.Δ., ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ».

