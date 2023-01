Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Κρήτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόσο ισχυρή ήταν η δόνηση και πού εντοπίζεται το επίκεντρο.

Νέα σεισμική δόνηση σημειώθηκε στην Κρήτη νότια και δυτικά της Γαύδου.

Η σεισμική δόνηση ήταν της τάξης των 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και έγινε λίγο μετά τις 2:40 το μεσημέρι του Σαββάτου.

Το επίκεντρο σύμφωνα με τα στοχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, βρίσκεται στη θαλάσσια περιοχή, 27 χιλιόμετρα νότια και δυτικά του νησιού με το εστιακό βάθος να καταγράφεται στα 13 χιλιόμετρα.

Το πρωί του Σαββάτου, ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Στούντιο με θέα», για τις σεισμικές δονήσεις και τόνισε κατηγορηματικά αναφερόμενος στη σεισμική δραστηριότητα των τελευταίων ημερών στη χώρα μας, ότι χρειάζεται ετοιμότητα αλλά δεν συντρέχουν λόγοι ανησυχίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Κηδεία τέως βασιλιά Κωνσταντίνου: Με πυρετώδη ρυθμό οι προετοιμασίες για την τελετή

Δομοκός: Έκλεψαν την καμπάνα εκκλησίας!

Απάτη “μαμούθ” με θύματα επιχειρηματίες και εφοπλιστές