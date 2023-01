Κοινωνία

Τι καιρό θα κάνει την Κυριακή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πού αναμένονται βροχές, πού θα πέσουν χιόνια και πόσο θα κυμανθεί η θερμοκρασία.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, την Κυριακή τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στην Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη, στη Χαλκιδική, στην ανατολική ηπειρωτική χώρα, στην Εύβοια, στις Σποράδες, στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου, στην Κρήτη και στο Ιόνιο. Εντονότερα θα είναι τα φαινόμενα και θα συνοδεύονται από καταιγίδες στο Νότιο Ιόνιο, στα Κύθηρα, στην Κρήτη, στα Δωδεκάνησα και ενδεχομένως στη Νότια Πελοπόννησο.

Παροδικές χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν σε ορεινά ηπειρωτικά τμήματα περίπου μέχρι το μεσημέρι. Μετά το μεσημέρι ο καιρός προοδευτικά θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές και οι βροχές θα περιοριστούν στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Η θερμοκρασία, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -5 έως 8 βαθμούς, στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα από -2 έως 12, στην Ήπειρο από 0 έως 15 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 0 έως 13, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 2 έως 16 βαθμούς, στα Επτάνησα από 6 έως 15, στα νησιά του Αιγαίου από 5 έως 15 βαθμούς και στην Κρήτη από 5 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο βόρειοι βορειοανατολικοί με εντάσεις 4-5 και τοπικά 6 Μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά ανατολικοί βορειοανατολικοί με ίδιες εντάσεις, αλλά μέχρι το μεσημέρι θα εξασθενήσουν σημαντικά και προοδευτικά θα επικρατήσουν ασθενείς μεταβλητοί άνεμοι.

Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών βροχών στα βόρεια του νομού. Παράλληλα, υπάρχει πιθανότητα για πρόσκαιρη χιονόπτωση στην Πάρνηθα και στον Κιθαιρώνα. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί με εντάσεις 2-4 Μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 13-14 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί με εντάσεις 2-4 Μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 11 βαθμούς.

Ειδήσεις σήμερα:

Κηδεία τέως βασιλιά Κωνσταντίνου: Με πυρετώδη ρυθμό οι προετοιμασίες για την τελετή

Δομοκός: Έκλεψαν την καμπάνα εκκλησίας!

Απάτη “μαμούθ” με θύματα επιχειρηματίες και εφοπλιστές