Κόσμος

Τουρκία - Καλίν: Ανά πάσα στιγμή μπορούμε να αποφασίσουμε στρατιωτική επιχείρηση στη Συρία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Αλλά μια χερσαία επιχείρηση παραμένει πιθανή ανά πάσα στιγμή, ανάλογα με το επίπεδο των απειλών», επέμεινε ο Τούρκος αξιωματούχος μιλώντας σε δημοσιογράφους από πολλά ξένα μέσα ενημέρωσης.

«Μια χερσαία στρατιωτική επιχείρηση στη Συρία είναι πιθανή ανά πάσα στιγμή», δήλωσε το Σάββατο ο Ιμπραχίμ Καλίν, εκπρόσωπος του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε την πολιτική διαδικασία» που ξεκίνησε στα τέλη Δεκεμβρίου από τη συνάντηση μεταξύ των υπουργών Άμυνας της Τουρκίας και της Συρίας στη Μόσχα, τόνισε.«Αλλά μια χερσαία επιχείρηση παραμένει πιθανή ανά πάσα στιγμή, ανάλογα με το επίπεδο των απειλών», επέμεινε ο Τούρκος αξιωματούχος μιλώντας σε δημοσιογράφους από πολλά ξένα μέσα ενημέρωσης.

Προανήγγειλε μια πιθανή νέα συνάντηση των υπουργών Άμυνας των δύο χωρών πριν από εκείνη, που είναι προγραμματισμένη για τα μέσα Φεβρουαρίου, των υπουργών Εξωτερικών της Τουρκίας και της Συρίας.«Θέλουμε ασφάλεια στα σύνορά μας», είπε αναφερόμενος στην παρουσία κουρδικών δυνάμεων στο συριακό έδαφος.

«Δεν θέτουμε στο στόχαστρο ποτέ τα (συμφέροντα) του συριακού κράτους ή των Σύρων αμάχων», σημείωσε. Ωστόσο, οι εγγυήσεις ασφαλείας που υποσχέθηκαν η Ρωσία και οι ΗΠΑ μετά την τελευταία τουρκική επίθεση στη Συρία το 2019 «δεν έχουν τηρηθεί» και οι Κούρδοι μαχητές δεν έχουν αποσυρθεί 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα όπως είχαν υποσχεθεί, ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο Σύρος πρόεδρος Μπασάρ αλ Άσαντ προειδοποίησε την Πέμπτη ότι οποιαδήποτε προσέγγιση με τον Τούρκο ομόλογό του θα πρέπει να έχει ως προϋπόθεση «το τέλος της τουρκικής κατοχής» στη βόρεια Συρία. Η Τουρκία έχει εξαπολύσει τρεις επιθέσεις στο συριακό έδαφος από το 2016 κατά των κουρδικών δυνάμεων στο βορρά, οι οποίες της επέτρεψαν να θέσει υπό τουρκικό έλεγχο μια συνοριακή λωρίδα στη συριακή πλευρά.

Ειδήσεις σήμερα:

Κηδεία τέως βασιλιά Κωνσταντίνου: Με πυρετώδη ρυθμό οι προετοιμασίες για την τελετή

Δομοκός: Έκλεψαν την καμπάνα εκκλησίας!

Απάτη “μαμούθ” με θύματα επιχειρηματίες και εφοπλιστές