Life

Πρίγκιπας Χάρι: Έχω υλικό και για δεύτερο βιβλίο όμως αν τα πω όλα...

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο δούκας του Sussex, αρχικά είπε ότι το προσχέδιο του βιβλίου του ήταν το διπλάσιο από το τελικό αποτέλεσμα που κυκλοφόρησε, κάτι που δημιούργησε δυσκολίες στον ίδιο, καθώς δεν ήξερε τι να αφήσει εκτός.



Λίγες μέρες μετά την κυκλοφορία του πρώτου του βιβλίου, ο πρίγκιπας Harry παραχώρησε συνέντευξη στην Daily Telegraph, αποκαλύπτοντας ότι είχε πολλά άλλα πράγματα που ήθελε να αναφέρει μέσα στο βιβλίο του αλλά δεν το έκανε γιατί η βασιλική οικογένεια δεν θα τον συγχωρούσε ποτέ.

Ο δούκας του Sussex, αρχικά είπε ότι το προσχέδιο του βιβλίου του ήταν το διπλάσιο από το τελικό αποτέλεσμα που κυκλοφόρησε, κάτι που δημιούργησε δυσκολίες στον ίδιο, καθώς δεν ήξερε τι να αφήσει εκτός.

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος πολλά απ΄αυτά που «κόπηκαν» είχαν να κάνουν με την οικογένειά του και ειδικά με τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο, και τον αδελφό του, πρίγκιπα William.

Ο Harry είπε χαρακτηριστικά: «Υπάρχουν ορισμένα πράματα που συνέβησαν, ειδικά μεταξύ εμού και του αδελφού μου, και ορισμένα ακραία μεταξύ εμού και του πατέρα μου, που απλά δεν ήθελα να γνωρίζει ο κόσμος. Γιατί δεν πιστεύω πως θα με συγχωρούσαν ποτέ».

Ο πρίγκιπας ανέφερε επίσης ότι γνώριζε προτού δημοσιευτεί το βιβλίο ότι θα υπάρχουν επιπτώσεις στα γραφόμενά του, αλλά ήξερε ότι δεν ήταν εφικτό να κυκλοφορήσει τα απομνημονεύματά του χωρίς να συμπεριλάβει την οικογενειακή του ζωή.

«Δεν έχει να κάνει με προσπάθεια κατάρριψης της μοναρχίας, είναι μία προσπάθεια να τους σώσω από τους εαυτούς τους, υποστηρίζει παραδεχόμενος πως αντιλαμβάνεται ότι «θα σταυρωθώ από αρκετό κόσμο γιατί το λέω αυτό».

Πηγή: MUST

Ειδήσεις σήμερα:

Γρίπη: “Καμπανάκι” από την Ένωση Πνευμονολόγων Ελλάδος

Κηδεία τέως βασιλιά Κωνσταντίνου: Με πυρετώδη ρυθμό οι προετοιμασίες για την τελετή

Απάτη “μαμούθ” με θύματα επιχειρηματίες και εφοπλιστές