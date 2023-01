Κοινωνία

Θεσσαλονίκη - 16χρονος: Προσπάθησε να αυτοκτονήσει η ανήλικη σύζυγός του

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Απόστολος Λύτρας, μιλώντας αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 τόνισε πως έχει απευθυνθεί ήδη σε τεχνικούς συμβούλους προκειμένου διαλευκανθεί η υπόθεση.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Τέλος στη ζωή της επιχείρησε να δώσει η σύζυγος του 16χρονου, που σκοτώθηκε από πυροβολισμό αστυνομικού στη διάρκεια καταδίωξης στη Θεσσαλονίκη. Ο δικηγόρος της οικογένειας, Απόστολος Λύτρας, βρέθηκε σήμερα στη Θεσσαλονίκη και πραγματοποίησε αυτοψία στο σημείο που τραυματίστηκε θανάσιμα ο νεαρός Ρομά,

Η οικογένεια του 16χρονου Ρομά, ο οποίος έχασε τη ζωή του από σφαίρα Αστυνομικού τον Δεκέμβριο και σύλλογοι Ρομά προετοιμάζουν τις επόμενες κινήσεις τους, μετά την απόφαση ο 34χρονος αστυνομικός να αφεθεί ελεύθερος μέχρι την διεξαγωγή της δίκης. Ο δικηγόρος της οικογένειας, Απόστολος Λύτρας, μιλώντας στον ΑΝΤ1 τόνισε πως έχει απευθυνθεί ήδη σε τεχνικούς συμβούλους προκειμένου διαλευκανθεί η υπόθεση.

«Συναντηθήκαμε την οικογένεια έχουμε απευθυνθεί σε ειδικούς που θα συνδράμουν στην υπόθεση γιατί μιλάμε για εν ψυχρό δολοφονία ότι και να λένε. Υπάρχουν κενά τα οποία θα πρέπει να εξηγηθούν» είπε χαρακτηριστικά.

Η οικογένεια του 16χρονου βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Η ανήλικη σύζυγος του , πριν από τρεις ημέρες κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα χαπιών με σκοπό να βάλει τέλος στη ζωή της.

«Ευτυχώς την προλάβαμε αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει, ήταν στενάχωρο γεγονός, η ψυχολογική της κατάσταση αλλά και του ευρύτερου περιβάλλοντος είναι τραγική. Είναι πολύ νεαρή 16 ετών με ένα παδάκι ενάμιση έτους», είπε ο κ. Αλεξόπουλος δικηγόρος της οικογένειας του 16χρονου.

Η Η ανήλικη μητέρα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία της, η υγεία της ωστόσο δεν διατρέχει κίνδυνο.

