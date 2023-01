Υγεία - Περιβάλλον

Γρίπη: “Καμπανάκι” από την Ένωση Πνευμονολόγων Ελλάδος

Για την κρισιμότητα της κατάστασης του συστήματος υγείας, εν όψει της έξαρσης πολλών ιώσεων ταυτόχρονα, μίλησε εκτενώς η πρόεδρος της Ένωσης Πνευμονολόγων Ελλάδος, Δρ Σταματούλα Τσικρικά.

Σε συνέντευξή της στο Πρακτορείο FM, αναφέρθηκε στην νέα εποχή στην οποία βρισκόμαστε μετά από την κατάσταση που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια με τον κορονοϊό, αλλά και στην εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην χώρα μας λόγω της κατάστασης με τις ιώσεις και τις γρίπες.

Η επιθετικότητα της γρίπης φέτος αυξάνει τις πιθανότητες για νοσηλεία σε ΜΕΘ αναφέρει χαρακτηριστικά η Δρ Σταματούλα Τσικρικά.

«Πανελλαδικά βρισκόμαστε τόσο στον ενήλικο πληθυσμό όσο και στον παιδιατρικό σε μία όχι ακόμα κορύφωση, αλλά σε ένα υψηλό επίπεδο νοσηλειών με τις πληρότητες να αγγίζουν κάποιες φορές το 100% στις απλές κλίνες, αλλά και στις ΜΕΘ υπάρχει αυξημένη ζήτηση», αναφέρει η κ. Τσικρικά για να τονίσει στη συνέχεια ότι ιδιαίτερα τώρα την περίοδο της εποχικής γρίπης, υπάρχει αυξημένη νοσηρότητα και επειδή φέτος ο ιός της γρίπης έχει δείξει μεγαλύτερη επιθετικότητα, πολλές φορές υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα κάποιος να χρειαστεί κρεβάτι εντατικής θεραπείας.

Το σύστημα υγείας, σύμφωνα με τη γνωστή πνευμονολόγο, αυτή τη στιγμή βρίσκεται αντιμέτωπο όχι όπως τα προηγούμενα χρόνια με έναν αναπνευστικό ιό που κυριαρχούσε, αλλά με πολλαπλούς, οι οποίοι για να επικρατήσουν και να επιβιώσουν στην κοινότητα έναντι του κορωνοϊού, φαίνεται και αποδεικνύουν τα στοιχεία, ότι αυξάνουν τόσο την επιθετικότητα τους, όσο και την νοσηρότητα τους.

«Εκτιμώ ότι τις επόμενες εβδομάδες και μέχρι να κορυφωθεί το κύμα της γρίπης θα είμαστε πολύ πιεσμένοι. Ωστόσο το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα έχει να κάνει με το πόσο καλά θα είμαστε και εμείς προετοιμασμένοι και ενισχυμένοι. Μετά από τρία χρόνια πανδημίας, νομίζω ότι υπάρχει από τα προηγούμενα κύματα, και η κλινική εμπειρία, αλλά και η γνώση του πόσο μπορεί να πιεστεί το σύστημα υγείας, αλλά και ποιες δομές είναι εκείνες οι οποίες θα πρέπει να ενισχυθούν και να ενεργοποιηθούν», αναφέρει επίσης.

Oι στρατηγικές υγείας για τη διαχείριση της κρίσης των αναπνευστικών ιών

Η κα Τσικρικά αναφέρει, «...για μένα αυτή τη στιγμή χρειάζεται μεγάλη επαγρύπνηση σε τρία επίπεδα: 1. Σε επίπεδο στρατηγικών της υγείας. Πώς δηλαδή θα μπορέσουν να ενισχύσουν, αξιοποιήσουν και να διαχειριστούν με τον καλύτερο και ορθότερο τρόπο τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή την κρίση των αναπνευστικών ιών. 2. Πώς οι επαγγελματίες υγείας θα μπορέσουν να σταθούν και πάλι ξεκούραστοι και με υψηλής ποιότητας υπηρεσίες δίπλα στον πάσχοντα και 3.

Ο πληθυσμός να μπορεί να αντιληφθεί τις καλές πρακτικές και τις καλές γνώσεις που αποκτήσαμε τα προηγούμενα χρόνια, τόσο για την ατομική ευθύνη, αλλά και για την αναπνευστική υγεία και την ατομική υγιεινή και να μην τα εγκαταλείψει. Αν όλα αυτά δουλέψουν καλά και έρθουν σε μία ισορροπία, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε με τις λιγότερες ανθρώπινες απώλειες».

Για το άνοιγμα των σχολείων μετά τις γιορτές και την επίπτωση που αυτό έχει στην περαιτέρω έξαρση των ιώσεων σχολιάζει, «κάθε δραστηριότητα και κάθε συγχρωτισμός με άτομα τα οποία μεταδίδουν και δεν παραμένουν σπίτι, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι θα οδηγήσει σε αύξηση κρουσμάτων, κάτι το οποίο ήδη βλέπουμε από την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας των σχολείων μετά τις διακοπές.

Το περιμέναμε άλλωστε, και θα αποτυπωθεί και επιδημιολογικά. Τα παιδιά δεν μπορούν να μείνουν στο σπίτι. Το έχουμε καταλάβει. Σε καμία χώρα δεν έκλεισαν τα σχολεία, ούτε και στη δική μας, ιδιαίτερα που τώρα ο καιρός εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα καλός».





