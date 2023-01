Αθλητικά

Μουντιάλ - Ρονάλντο: Νέες αποκαλύψεις για την κόντρα με τον Σάντος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέες αποκαλύψεις κυκλοφορούν για τη σχέση του Κριστιάνο Ρονάλντο με τον Φερνάντο Σάντος στην Πορτογαλία, με τους δύο άνδρες να έρχονται σε κόντρα στο Μουντιάλ του Κατάρ.



Νέες αποκαλύψεις κυκλοφορούν για τη σχέση του Κριστιάνο Ρονάλντο με τον Φερνάντο Σάντος στην Πορτογαλία, με τους δύο άνδρες να έρχονται σε κόντρα στο Μουντιάλ του Κατάρ και τον πρώτο να αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της ομάδας.

Σύμφωνα με την Correio da Manha, ο Φερνάντο Σάντος επέπληξε τον Κριστιάνο Ρονάλντο μπροστά σε όλους του συμπαίκτες του για τη συμπεριφορά του, αφού αντικαταστάθηκε στο παιχνίδι με τη Νότια Κορέα.

Ο Σάντος πληροφορήθηκε από τον γιο του το τι είπε ο Κριστιάνο Ρονάλντο στην αλλαγή του. “Βιάζεσαι να με βγάλεις έξω, γαμ@@@@@”, φέρεται να είπε ο Πορτογάλος σταρ.

Η απόφαση του Σάντος να τον επιπλήξει μπροστά σε όλους δεν άρεσε στον Κριστιάνο Ρονάλντο, με τις σχέσεις τους να ψυχραίνουν και το κλίμα στην εθνική Πορτογαλίας να “χαλάει” κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ 2022.

Μάλιστα, δεκαέξι διεθνείς αποχαιρέτησαν τον Φερνάντο Σάντος, μετά την ανακοίνωση της αποχώρησής του από την εθνική Πορτογαλίας, όμως ανάμεσά τους δεν βρέθηκε ο Ρονάλντο.

Ειδήσεις σήμερα:

Γρίπη: “Καμπανάκι” από την Ένωση Πνευμονολόγων Ελλάδος

Κηδεία τέως βασιλιά Κωνσταντίνου: Με πυρετώδη ρυθμό οι προετοιμασίες για την τελετή

Απάτη “μαμούθ” με θύματα επιχειρηματίες και εφοπλιστές