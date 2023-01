Αθλητικά

Basket League: Νίκη με άγχος για τον Προμηθέα

Έκανε τα εύκολα δύσκολα ο Προμηθέας, αλλά νίκησε το Λαύριο.

Ο Προμηθέας έκανε τα εύκολα... δύσκολα στην τελευταία περίοδο του αγώνα με το Λαύριο, αλλά εν τέλει πήρε τους δύο βαθμούς, επικρατώντας με 74-71, στην Πάτρα, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Basket League. Οι Αχαιοί δέχτηκαν επιμέρους σκορ 15-23 στο 4ο δεκάλεπτο -με τον Μάρτιν Ρέμι να δίνει το έναυσμα για τους φιλοξενούμενους- και από το +11 στο 30ο λεπτό βρέθηκαν στο +1 (72-71) στα 16΄΄ πριν τη λήξη. Όμως, ο Φλαγκ έκανε φάουλ στον Τόμασον στα 14΄΄ κι εκείνος ήταν εύστοχος και στις δύο βολές. Κόουλ και Φλαγκ δεν κατάφεραν να ευστοχήσουν σε προσπάθεια για τρεις για το Λαύριο που έμεινε με την... πρόθεση μόνο για ανατροπή. Ο Προμηθέας πανηγύρισε την 6η νίκη του, ενώ το Λαύριο υπέστη τη 10η ήττα του.

Τα δεκάλεπτα: 26-17, 41-29, 59-48, 74-71

Ο Προμηθέας οικοδόμησε διαφορά 8 πόντων, 20-12, με τρίποντα από Σίμπσον, Μουράτο και Κουλμπόκα. Γκρέι και Φλαγκ μείωσαν στο -3 (20-17), αλλά με συνοπτικές διαδικασίες οι Μουράτος, Κουλμπόκα και Κόντιτ εκτόξευσαν τη διαφορά στο +9 (26-17), στη λήξη της 1ης περιόδου. Το Λαύριο έκανε προσπάθεια να πάρει προβάδισμα στις αρχές της 2ης περιόδου και η αλήθεια είναι πως απείλησε τους Αχαιούς μειώνοντας στον πόντο, 28-27, χάρη στα Ελληνόπουλα και συγκεκριμένα τους Ζάρα, Κουζέλογλου, Νικολαϊδη και Γερομιχαλό. Όμως υπολόγιζαν χωρίς τους... Κουλμπόκα και Κόντιτ. Οι δυο τους μοιράστηκαν τους πόντους στο επιμέρους σκορ 9-3 του Προμηθέα, χάρη στο οποίο προσπέρασε ξανά με +8, 37-29. Οι Τόμασον και Μουράτος πήραν τη σκυτάλη στο σκοράρισμα για τους γηπεδούχους επεκτείνοντας το επιμέρους σκορ σε 13-3, για το 41-29 (+12), στο ημίχρονο. Ανώτερος και στην 3η περίοδο ήταν ο Προμηθέας με τον Σίμπσον να είναι ασταμάτητος σε αυτό το διάστημα (55-37). Με τρίποντα, οι Φλαγκ και Γκρέι μείωσαν σε 57-48, ενώ ο Τόμασον διαμόρφωσε το 59-48 (σκορ 3ης περιόδου). Και τότε, στην 4η περίοδο, ο Ρέμι... πήρε το «όπλο» του, ανέβαζε... μόνος του τους πόντους του Λαυρίου (63-58), για να ευστοχήσει σε τρίποντο ο Νικολαϊδης (67-61). Η άμυνα του Προμηθέα δεν λειτουργούσε και οι Κόουλ, Λάνγκεβιν και Φλαγκ έφεραν την ομάδα τους στον πόντο (72-71), αλλά στα 16΄΄ που απέμεναν ο Προμηθέας έκανε αυτό που έπρεπε για να αναδειχτεί νικητής.

Διαιτητές: Παπαπέτρου-Σώμος-Μαλαμάς (Θεοδωρόπουλος)

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ (Γιάννης Χριστόπουλος): Κάουαν 6, Μουράτος 13 (1), Σίμπσον 13 (3), Τανούλης 3 (1), Κουλμπόκα 13 (1), Κόντιτ 16, Γκίκας, Χογκ, Τόμασον 10

ΛΑΥΡΙΟ (Χρήστος Σερέλης): Γκρέι 8 (2), Φλαγκ 18 (2), Κόουλ 4, Λάνγκεβαϊν 7, Κολοβέρος 5 (1), Νικολαϊδης 5 (1), Ρέμι 8, Ζάρας 3 (1), Κουζέλογλου 4, Γερομίχαλος 9 (1)

