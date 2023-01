Αθλητικά

Λαμία - Ατρόμητος: Χωρίς νικητή στο “Αθανάσιος Διάκος”

Η Λαμία αναδείχθηκε ισόπαλη με τον Ατρόμητο με σκορ 1-1, σε ένα "μοιρασμένο" παιχνίδι για τη 18η αγωνιστική της Super League

Δεν ανέδειξε νικητή το παιχνίδι ανάμεσα στη Λαμία και τον Ατρόμητο που διεξήχθη στο «Αθανάσιος Διάκος» και με το οποίο άνοιξε την αυλαία της η 18η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Οι δυο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 1-1, χάνοντας αμφότερες πολύτιμο έδαφος προς την επίτευξη των στόχων τους. Καλύτερος ο Ατρόμητος, προηγήθηκε με τον Ντόριν Ροτάριου (8’) κι είχε δοκάρι με τον Σάμουελ Φριντζόνσον (70’), αλλά δεν εκμεταλλεύτηκε ούτε την αποβολή του Ιβάν Γκοράνοφ (81’). Ο Γιώργος Κορνέζος (47’) είχε ισοφαρίσει για τη Λαμία.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν με μεγαλύτερη διάθεση να πιέσουν, αλλά οι Περιστεριώτες «χτύπησαν» στην αντεπίθεση και μάλιστα μόλις στο 8ο λεπτό. Ο Γκαετάν Ρομπάιγ έφυγε στην αντεπίθεση από τα αριστερά, ο Μπόγιαν Σαράνοφ απέκρουσε με το πόδι το πλασέ του Βίνταρ Κιάρτανσον, ο Γκοράνοφ απέτυχε να απομακρύνει και σε κενή εστία ο Ροτάριου είχε εύκολο έργο για να κάνει το 0-1.

Δέκα λεπτά μετά, η Λαμία σπατάλησε την πρώτη καλή ευκαιρία της, με τον Γιώργο Μανούσο να πλασάρει «άψυχα» στην αγκαλιά του Ανδρέα Γιαννιώτη έπειτα από τη διαγώνια πάσα του Νίκου Βέργου. Στο τέλος του πρώτου μέρους, το σουτ του Ντάνι Μπεχαράνο έφυγε πάνω από την εστία του Γιαννιώτη κι ενώ δευτερόλεπτα νωρίτερα ο Κιάρτανσον, στην άλλη περιοχή, σούταρε στην αγκαλιά του Σαράνοφ έπειτα από την κούρσα του Ουαζντί Κεσχρίντα.

Η ομάδα του Σάββα Παντελίδη ευτύχησε να ισοφαρίσει στο ξεκίνημα της επανάληψης, με τον Κορνέζο να στέλνει με κεφαλιά την μπάλα στα δίχτυα, έπειτα από το κόρνερ του Μπεχαράνο. Το παιχνίδι άνοιξε, με τις δυο ομάδες να δημιουργούν προϋποθέσεις για το δεύτερο γκολ που θα τους έδινε το «τρίποντο». Πιο κοντά έφτασε ο Ατρόμητος, με το δυνατό σουτ του Φριντζόνσον να σταματάει στη συμβολή των δοκών της εστίας του Σαράνοφ στο 70’.

Το 1-1 διατηρήθηκε μέχρι το τέλος, παρά την αποβολή του Γκοράνοφ με δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 81ο λεπτό. Η Λαμία απέτυχε να φτάσει στο δεύτερο φετινό της «τρίποντο» και παραμένει στην προτελευταία θέση ενώ ο Ατρόμητος έχασε την ευκαιρία να πλησιάσει τον Βόλο στην έκτη θέση.

Διαιτητής: Αριστοτέλης Διαμαντόπουλος (Αρκαδίας)

Κίτρινες: Βέργος, Σλίβκα, Γκοράνοφ – Ντε Μποκ, Κεσχρίντα, Οικονομίδης.

Κόκκινες: Γκοράνοφ (81’)

Οι συνθέσεις:

ΛΑΜΙΑ (Σάββας Παντελίδης): Σαράνοφ, Νούνιες (74’ Ντε Βινσέντι), Τζανετόπουλος, Μανούσος (61’ Τσιλούλης), Βέργος (84’ Σιμόν), Σλίβκα, Μπεχαράνο (74’ Τζανδάρης), Γκοράνοβ, Κορνέζος, Ρόμανιτς, Βασιλαντωνόπουλος.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Κρις Κόουλμαν): Γιαννιώτης, Ντε Μποκ, Κεσχρίντα, Χατζηισαϊας, Στρούγγης, Γκονζάλες, Ερλινγκμαρκ (78’ Κωτσόπουλος), Φριντζόνσον (78’ Οικονομίδης), Ρομπάιγ (85’ Τζοβάρας), Ροτάριου, Κιάρτανσον (79’ Τζαβίδας).

*Πριν την έναρξη του αγώνα, η Λαμία – δια χειρός Πίτι, ο οποίος επέστρεψε έπειτα από 1,5 χρόνο αναλαμβάνοντας χρέη τεχνικού διευθυντή – βράβευσε τον Μανούσο που συμπλήρωσε 450 συμμετοχές στις επαγγελματικές κατηγορίες.

