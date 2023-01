Κόσμος

Ουκρανία: Νεκροί και τραυματισμένα παιδιά από βομβαρδισμό πολυκατοικίας στο Ντνίπρο (βίντεο)

Σειρήνες και εκρήξεις στο Κίεβο. Τι δήλωσε ο ουκρανός πρόεδρος για την τραγωδία.

Μια πολυκατοικία στην πόλη Ντνίπρο στην ανατολική Ουκρανία υπέστη σοβαρές ζημιές σε μια ρωσική πυραυλική επίθεση σήμερα και άνθρωποι έχουν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια, δήλωσε ο Κίριλο Τιμοσένκο, αναπληρωτής επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου.

«Αυτοί (οι Ρώσοι) είναι απλά απάνθρωποι. Τουλάχιστον ένα κλιμακοστάσιο έχει καταστραφεί. Κάτω από τα ερείπια υπάρχουν άνθρωποι που βρίσκονταν στα σπίτισ τους» , είπε.

Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση, τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον βομβαρδισμό στην πολυκατοικία και άλλοι 27 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και έξι παιδιά.

Ζελένσκι: Μόνο με τα όπλα θα σταματήσει η τρομοκρατία της Ρωσίας

Ρωσικοί πύραυλοι πλήττουν υποδομές ζωτικής σημασίας στις ουκρανικές επαρχίες Χάρκοβο και Λβιβ στο ανατολικό και δυτικό τμήμα της χώρας αντίστοιχα, δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι.

Ο δήμαρχος του Κιέβου δήλωσε ότι εκρήξεις ακούγονται στην πρωτεύουσα και ότι η αεροπορική άμυνα βρίσκεται σε λειτουργία.

Dnipro now. Ukraine needs ATACMS and F16. pic.twitter.com/l9JAFjE5PN — Serhii Sternenko ? (@sternenko) January 14, 2023

Σειρήνες ηχούν σε όλη την Ουκρανία

Σειρήνες αεροπορικής επίθεσης ηχούν στο μεγαλύτερο μέρος της Ουκρανίας και αξιωματούχοι καλούν τους κατοίκους να βρουν καταφύγιο από πιθανούς ρωσικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης του Μικολάιβ, Βιτάλι Κιμ, δήλωσε ότι ρωσικοί πύραυλοι έχουν ήδη εντοπιστεί να πετούν στο νότιο τμήμα της Ουκρανίας και ότι τα συστήματα αεράμυνας είναι σε λειτουργία.

Έχουμε το Σολεντάρ λένε οι Ουκρανοί

Η μικρή πόλη Σολεντάρ στην ανατολική Ουκρανία, επίκεντρο μιας σφοδρής μάχης μεταξύ ουκρανικών και ρωσικών δυνάμεων, την οποία η Μόσχα ισχυρίζεται ότι έχει καταλάβει, εξακολουθεί να είναι «υπό ουκρανικό έλεγχο», δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης της επαρχίας Ντονέτσκ, Πάβλο Κιριλένκο.

«Το Σολεντάρ βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ουκρανικών αρχών, οι δυνάμεις μας έχουν τον έλεγχο του», είπε, προσθέτοντας ότι αυτή η τοποθεσία και η κοντινή πόλη Μπαχμούτ είναι τα πιο «καυτά» σημεία στο μέτωπο.

Στρατιωτική βοήθεια από την Βρετανία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτισε σήμερα την απόφαση της Βρετανίας να παράσχει βαρέα άρματα μάχης στη χώρα του, υποστηρίζοντας ότι το Λονδίνο «στέλνει το σωστό μήνυμα» καθώς το Κίεβο αυξάνει τα αιτήματά του για στρατιωτικό εξοπλισμό.

«Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας με τον πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ, τον ευχαρίστησα για τη λήψη αποφάσεων που όχι μόνο μας ενισχύουν στο πεδίο της μάχης, αλλά στέλνουν και το σωστό μήνυμα στους εταίρους μας», έγραψε ο Ζελένσκι στο Twitter.Η ανακοίνωση της Ντάουνιγκ Στριτ για την τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών ανέφερε ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε την επιδίωξη της Βρετανίας να στείλει άρματα μάχης του βρετανικού στρατού στην Ουκρανία μαζί με πρόσθετη υποστήριξη πυροβολικού.

Η στρατιωτική βοήθεια της Πολωνίας και της Λιθουανίας προς την Ουκρανία μπορεί να αποτελέσει «παράδειγμα» για άλλες χώρες, είχε πει εξάλλου μέρες νωρίτερα ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Yπενθυμίζεται πως και η Πολωνία σχεδιάζει να στείλει άρματα μάχης Leopard στην Ουκρανία στο πλαίσιο ενός διεθνούς συνασπισμού, δήλωσε σήμερα ο Πολωνός πρόεδρος.

Το Κίεβο έχει ζητήσει βαρέα στρατιωτικά οχήματα όπως το γερμανικής κατασκευής Leopard 2, το οποίο θα αποτελούσε μια σημαντική ενίσχυση της δυτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία. «Μια ίλη αρμάτων μάχης Leopard θα παραδοθεί στο πλαίσιο της οικοδόμησης του συνασπισμού», δήλωσε ο Αντρέι Ντούντα κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην πόλη Λβιβ της δυτικής Ουκρανίας. «Θέλουμε αυτό να είναι ένας διεθνής συνασπισμός».

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ματέους Μοραβιέτσκι δήλωσε το περασμένο Σάββατο ότι η Πολωνία δεν σκοπεύει να στείλει άρματα μάχης Leopard στην Ουκρανία χωρίς τον σχηματισμό ενός ευρύτερου συνασπισμού. Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς δήλωσε τη Δευτέρα ότι παραμένει πεπεισμένος για την ανάγκη συντονισμού με τους συμμάχους για τις παραδόσεις όπλων στην Ουκρανία.

Ωστόσο, ένας εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης δήλωσε σήμερα ότι δεν έχει γνώση κανενός αιτήματος από τους συμμάχους της να στείλει άρματα μάχης Leopard στην Ουκρανία. Σε δηλώσεις του στην πολωνική δημόσια τηλεόραση (TVP), ο Ζελένσκι χαρακτήρισε «στρατηγικής σημασίας» την απόκτηση αρμάτων μάχης Leopard από την Πολωνία, υπογραμμίζοντας πως «κάποιος πρέπει πάντα να δίνει το παράδειγμα» και εκφράζοντας την ελπίδα πως «κι άλλες χώρες μπορεί να ακολουθήσουν τα χνάρια της Πολωνίας και της Λιθουανίας».

Την Τετάρτη, ο πρόεδρος της Ουκρανίας υποδέχθηκε στο Λβιβ τους ομολόγους του της Πολωνίας Αντρέι Ντούντα και της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα.

Ο πολωνός πρόεδρος ενημέρωσε τον Ζελένσκι για την απόφαση της Βαρσοβίας να παραδώσει στην Ουκρανία άρματα μάχης Leopard, ενώ ο λιθουανός ομόλογος του προανήγγειλε ότι το Βίλνιους θα ενισχύσει τον ουκρανικό στρατό με αντιαεροπορικά οπλικά συστήματα.

Δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου μετά το ρωσικό σφυροκόπημα στο Ντνίπρο και σε άλλες περιοχές

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι οι ρωσικές επιθέσεις κατά μη στρατιωτικών στόχων μπορούν να σταματήσουν μόνο αν οι δυτικοί σύμμαχοι του Κιέβου προμηθεύσουν με τα αναγκαία όπλα την χώρα του.

«Τι χρειάζεται γι' αυτό; Εκείνα τα όπλα που βρίσκονται στις αποθήκες των συμμάχων μας και τα οποία οι στρατιώτες μας περιμένουν επί τόσο πολύ χρόνο», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά το βραδυνό του βιντεομήνυμα, έπειτα από τις σημερινές μαζικές πυραυλικές επιθέσεις της Ρωσίας κατά των ουκρανικών πόλεων.

«Ο κόσμος όλος γνωρίζει τι και πώς θα σταματήσει εκείνους που σπέρνουν τον θάνατο. Ευχαριστώ κάθε έναν που μας βοηθά σε αυτό».





