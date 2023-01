Life

Στέλιος Ρόκκος: Εκτάκτως σε νοσοκομείο της Αθήνας με αεροδιακομιδή από τη Λήμνο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής μεταφέρθηκε με C-130 από τη Λήμνο στην Αθήνα. Το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει. Η ανακοίνωση του νυχτερινού κέντρου που εμφανίζεται.

Ξαφνικό προβλήμα υγείας οδήγησε τον δημοφιλή τραγουδιστή Στέλιο Ρόκκο από τη Λήμνο σε νοσοκομείο της Αθήνας με αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας.

Συμπτώματα που παρέπεμπαν σε έμφραγμα εμφάνισε σήμερα το πρωί ο 58χρονος δημοφιλής τραγουδιστής, που ανησύχησαν τον ίδιο και τους οικείους του, με τους γιατρούς να κρίνουν πως για προληπτικούς λόγους θα έπρεπε να πάει σε νοσοκομείο των Αθηνών, έτσι λίγη ώρα αργότερα μεταφέρθηκε από το νησί στην Αθήνα.

Διακομίσθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα με ενδείξεις εμφράγματος του μυοκαρδίου και συγκεκριμένα στις 8:30. Ο ίδιος όμως ζήτησε λίγο αργότερα να μεταφερθεί σε ιδιωτικό νοσοκομείο.

Η «Πύλη Αξιού», το νυχτερινό κέντρο της Θεσσαλονίκης που εμφανίζεται ο Στέλιος Ρόκκος, ανέβασε μια ανακοίνωση στο Facebook, όπου ενημερώνει για το πρόβλημα υγείας του αγαπημένου τραγουδιστή.

«Λόγω ασθένειας του αγαπημένου μας καλλιτέχνη Στέλιου Ρόκκου , η “Πύλη Αξιού” θα παραμείνει κλειστή αυτό το Σαββατοκύριακο! Ευχαριστούμε για την κατανόηση».

Ειδήσεις σήμερα:

Πάτρα: Νεκρή η μητέρα που είχε βάλει το νεκρό μωρό της στην κατάψυξη

Γρίπη: “Καμπανάκι” από την Ένωση Πνευμονολόγων Ελλάδος

Λονδίνο: τραυματίστηκε 7χρονη από πυροβολισμούς σε κηδεία (εικόνες)