Αθήνα: Έφοδοι και συλλήψεις της ΕΛΑΣ σε οίκους ανοχής

Επιχείρηση της αστυνομίας σε παράνομους οίκους ανοχής στην Αττική. Συνελήφθησαν 5 γυναίκες.

Συνελήφθησαν το απόγευμα της Παρασκευής από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων, της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, πέντε γυναίκες για κατά περίπτωση παραβάσεις της νομοθεσίας περί παραβίασης σφραγίδων που έθεσε η Αρχή και περί εκδιδόμενων προσώπων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο δραστηριοποίησης για τον εντοπισμό θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε δύο οίκους ανοχής στην Αθήνα που λειτουργούσαν παράνομα, καθόσον είχαν σφραγιστεί κατ' επανάληψη από τον δήμο.

Οι συλληφθείσες, με τις σε βάρος τους σχηματισθείσες δικογραφίες, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

