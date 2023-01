Life

Ο Άδωνις Γεωργιάδης... 2 ετών! (βίντεο)

Δείτε το χιουμοριστικό βίντεο που ανήρτησε στα social media ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης.

Σε αυτό, φαίνεται ένας πιτσιρικάς να χαιρετά με χειραψία έναν-έναν τους επιβάτες ενός αεροσκάφους, με τον υπουργό Ανάπτυξης να εντοπίζει κοινά σημεία με τον εαυτό του ως παιδί.

«Εγώ σε ηλικία 2 ετών…» έγραψε ο Άδωνις Γεωργιάδης στην ανάρτησή του την οποία συνόδευσε με το σχετικό οπτικοακουστικό υλικό.

Εγώ σε ηλικία 2 ετών…?? pic.twitter.com/aMsIIQnDCK

— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) January 14, 2023

