Μητσοτάκης: Οι πολίτες θα μας εμπιστευτούν και πάλι

Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για «ξεκάθαρο λάθος» σε ότι αφορά τις υποκλοπές, ενώ προανήγγειλε πρωτοβουλίες σε ότι αφορά το κόμμα του Κασιδιάρη.

«Την εντολή να κυβερνήσουμε μόνοι μας πιστεύω ότι την τιμήσαμε με συνέπεια και αυτό μας κάνει πιο σίγουρους ότι και αυτή τη φορά οι πολίτες θα μας εμπιστευτούν και πάλι» δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Πρώτο Θέμα».

Επίσης, ανέφερε ότι αν η πρώτη τετραετία ήταν για την κυβέρνηση η τετραετία της μείωσης των φόρων, η δεύτερη τετραετία πρέπει να είναι η τετραετία που θα δούμε πια αρκετά καλύτερους μισθούς, υπογραμμίζοντας ότι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της δεύτερης τετραετίας θα αφορά το μισθολόγιο δημοσίων υπαλλήλων, γιατρών και καθηγητών.

Επιπλέον προαναγγέλλει ότι σύντομα θα αναληφθεί πρωτοβουλία για το κόμμα του Κασιδιάρη, υπογραμμίζοντας ότι «οφείλει το πολιτικό σύστημα να εξαντλεί τα περιθώρια τα οποία δίνει το Σύνταγμα ώστε να μην εκπροσωπούνται εγκληματικές οργανώσεις στο ελληνικό κοινοβούλιο».

Απαντώντας σε ερώτηση για τον χρόνο των εκλογών, επανέλαβε ότι από τον Απρίλιο και μετά οι εκλογές μπορούν να γίνουν ανά πάσα στιγμή. «Εγώ είμαι συνεπής στη δέσμευσή μου και εξάντλησα την τετραετία» τόνισε, ενώ για το αποτέλεσμα των εκλογών ανέφερε «πιστεύω ότι η χώρα θα έχει όφελος από μια αυτοδύναμη κυβέρνηση» και πρόσθεσε «στη δεύτερη κάλπη, αν οι πολίτες μας δώσουν το ποσοστό το οποίο προσδοκώ, θα έχουμε τη δυνατότητα να κυβερνήσουμε μόνοι μας, αν μας κατευθύνουν προς μια κυβέρνηση συνεργασίας θα σεβαστούμε τη βούλησή τους». «Αλλά στη δεύτερη κάλπη» τόνισε.

Σε ερώτηση για τα σφάλματα της κυβέρνησης, ο πρωθυπουργός επανέρχεται στο ζήτημα της παρακολούθησης του κινητού τηλεφώνου του Νίκου Ανδρουλάκη, κάνοντας λόγο για «ξεκάθαρο λάθος» που δεν θα έπρεπε να συμβεί. Επαναλαμβάνει ωστόσο ότι ο ίδιος δεν γνώριζε το παραμικρό για το θέμα. «Στην πορεία αναδείχθηκε μια συστημική αδυναμία, ένα πλαίσιο παρακολουθήσεων το οποίο ξέφυγε από τον αρχικό του σκοπό, άνθρωποι ανέλαβαν τις ευθύνες τους και έφυγαν από τις θέσεις τους», σημειώνει.

