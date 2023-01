Αθλητικά

ΝΒΑ – Μπακς: Δεύτερη σερί ήττα στο Μαϊάμι απόντος του Αντετοκούνμπο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκτός από τον Greek Freak, τα «ελάφια» δεν είχαν στη διάθεση τους τον Κρις Μίντλετον και τον Σερτζ Ιμπάκα.

Χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, το Μιλγουόκι ηττήθηκε ξανά από το Μαϊάμι, σε διάστημα τριών ημερών, απόψε με 111-95 και, πλέον, οι Χιτ πλησίασαν ακόμη περισσότερο στην εξάδα, ενώ οι Μπακς... κινδυνεύουν.

Η απουσία του Greek Freak, αλλά και των Κρις Μίντλετον, Σερτζ Ιμπάκα επηρέασε σημαντικά τα «ελάφια», που μετά τη νέα ήττα «έπεσαν» στο 27-16 (16-5 εντός και 11-11 εκτός έδρας) και θα επιδιώξουν στα επόμενα ματς στην έδρα τους να καλύψουν το χαμένο έδαφος.

Οι Χιτ από την πλευρά τους βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 24-20 (14-9 εντός και 10-11 εκτός έδρας), με τον Τζίμι Μπάτλερ να σταματά στους 16 πόντους, τους Αντεμπάγιο και Ολαντίπο να πετυχαίνουν από 20 ο καθένας, ενώ πρώτος σκόρερ των νικητών αναδείχθηκε ο Βίνσεντ με 27 πόντους (5 στα 8 τρίποντα).

Για το Μιλγουόκι, που θα υποδεχθεί το βράδυ της Δευτέρας (16/01, 21:30) τους Ιντιάνα Πέισερς, ο Πόρτις με 15 πόντους ήταν ο κορυφαίος σκόρερ, ενώ 14 σημείωσε ο Κόνατον (4 τρίποντα), 13 ο Λόπεζ κι από 12 οι Άλεν και Χολιντέι.

Τα δωδεκάλεπτα: 28-20, 53-45, 77-71, 111-95

Τα ομαδικά στατιστικά των Μαϊάμι Χιτ: 34/65 δίποντα, 11/22 τρίποντα, 10/12 βολές, 55 ριμπάουντ, 17 ασίστ, 9 κλεψίματα, 3 μπλοκ, 11 λάθη, 14 φάουλ

Τα ομαδικά στατιστικά των Μιλγουόκι Μπακς: 15/46 δίποντα, 19/48 τρίποντα, 8/12 βολές, 43 ριμπάουντ, 26 ασίστ, 7 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 10 λάθη, 13 φάουλ

Ειδήσεις σήμερα:

Βρετανία – πυροβολισμοί σε εκκλησία: Σε κρίσιμη κατάσταση 7χρονη

Μητσοτάκης: Οι πολίτες θα μας εμπιστευτούν και πάλι

Καιρός: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες την Κυριακή