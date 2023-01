Κοινωνία

Λεωφόρος Κύμης: Τροχαίο ατύχημα με εγκλωβισμό

Χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστούν οι τραυματίες και να παραδοθούν στο ΕΚΑΒ.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην Λεωφόρο Κύμης στο Δήμο Αχαρνών, με απολογισμό τρεις τραυματίες.

Στο σημείο του τροχαίου έσπευσε η Πυροσβεστική και απεγκλώβισε τα τραυματισμένα άτομα τα οποία παραδόθηκαν στο ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με την ανάρτηση της Πυροσβεστικής, επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό 8 πυροσβέστες με δυο οχήματα.

Τραυματισμένα απεγκλωβίστηκαν τρία άτομα από ΕΙΧ, συνέπεια τροχαίου, και παραδόθηκαν στο ΕΚΑΒ, επί της Λεωφόρου Κύμης στο δήμο Αχαρνών Αττικής. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 15, 2023

