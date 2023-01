Κοινωνία

Αγία Παρασκευή: Φωτιά σε πλυντήριο αυτοκινήτων

Άμεση ήταν η επέμβαση της Πυροσβεστικής που έσπευσε στο σημείο με τρία οχήματα και εννέα άντρες.

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην Πυροσβεστική, μετά από ειδοποίηση για φωτιά σε εγκατάσταση πλυντηρίου αυτοκινήτων στην οδού Κανάρη, στην Αγία Παρασκευή.

Στο σημείο έσπευσαν για την κατάσβεση της εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Η έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής αποδείχτηκε καθοριστική και η φωτιά τέθηκε υπό περιορισμό λίγη ώρα αργότερα και αποτράπηκε η επέκτασή της σε διπλανά κτίρια.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε εγκατάσταση πλυντηρίου αυτοκινήτων επί της οδού Κανάρη στην Αγία Παρασκευή Αττικής. Επιχείρησαν 9 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 15, 2023

