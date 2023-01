Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Τα σύνορα μας στον Έβρο είναι απροσπέλαστα

Αναφερόμενος στην κηδεία του τέως βασιλιά Κωσταντίνου, υπογράμμισε ότι «πρέπει να συμφιλιωθούμε όλοι με την ιστορία μας σε αυτόν τον τόπο».

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Στούντιο με Θέα», αναφέρθηκε στην κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου και τα μέτρα που θα ισχύσουν, τονίζοντας ότι θα υπάρξουν αναλυτικές ανακοινώσεις από την ΕΛ.ΑΣ μέχρι το μεσημέρι.

Ο κ. Θεοδωρικάκος διαβεβαίωσε ότι «θα υπάρχει απόλυτη διασφάλιση της τάξης» για αυτό «το σημαντικό γεγονός», και πρόσθεσε πως «σε αυτόν τον τόπο θα πρέπει όλοι μας να συμφιλιωθούμε με την ιστορία μας».

Παράλληλα υπογράμμισε ότι οι αποφάσεις που ελήφθησαν από την κυβέρνηση για την κηδεία του τέως βασιλιά είναι σωστές και δεν σχετίζονται με την προεκλογική περίοδο.

Σχολιάζοντας την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού ότι η μια από τις περιφέρειες που θα είναι υποψήφιος είναι ο Έβρος, την χαρακτήρισε «κίνηση υψηλού συμβολισμού» και στη συνέχεια τόνισε ότι «τα σύνορα μας στον Έβρο είναι απροσπέλαστα».

«Τις πρώτες 15 μέρες του 2023 έχουμε συλλάβει 24 διακινητές στον Έβρο», είπε ο κ. Θεοδωρικάκος και συμπλήρωσε ότι «καθημερινά 200-300 μετανάστες προσπαθούν να εισέλθουν παράνομα στη χώρα μας».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην απόφαση της Κυβέρνησης να φτιάξει φράχτη σε όλο το μήκος του Έβρου που είναι το φυσικό μας σύνορο με την Τουρκία. «Το συνολικό μήκος του φράχτη θα φτάσει τα 177,5 χιλιόμετρα. Ήδη υπάρχει σε μήκος 37,5 χιλιομέτρων και μέσα σε ένα χρόνο θα έχουν καλυφθεί άλλα 35 χιλιόμετρα», είπε χαρακτηριστικά.

Σε ότι αφορά τις επικείμενες εκλογές, σχολίασε ότι η κυβέρνηση τήρησε τη δέσμευση της για εξάντληση της τετραετίας και ερωτηθείς για το ενδεχόμενο συνεργασιών, απάντησε ότι αυτό θα το αποφασίσει και θα το υποδείξει ο λαός με την ψήφο του, αλλά πιστεύει πως η καλύτερη λύση για τον τόπο είναι μια αυτοδύναμη ΝΔ και αυτό θα αποτυπωθεί στην κάλπη.

