Οικονομία

Κυριακή με ανοιχτά μαγαζιά: το ωράριο λειτουργίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρόκειται για την πρώτη Κυριακή των χειμερινών εκπτώσεων που θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα. Τα ωράρια λειτουργίας.

Ανοιχτά θα είναι τα καταστήματα σήμερα Κυριακή 15 Ιανουαρίου καθώς καταστηματάρχες και καταναλωτές, έχουν μπει σε ρυθμούς χειμερινών εκπτώσεων που αναμένεται να τονώσει την αγορά.

Πρόκειται για την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων και το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας είναι από τις 11 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ.

Σχετρικά με τη λειτουργία των σούπερ μάρκετ, η κάθε αλυσίδα ορίζει τη δική της πολιτική αναφορικά με το ποιες Κυριακές ανοίγει.

Υπενθυμίζεται ότι οι χειμερινές εκπτώσεις που ξεκίνησαν τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2023, θα διαρκέσουν έως και την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023.

Ειδήσεις σήμερα:

Βρετανία – πυροβολισμοί σε εκκλησία: Σε κρίσιμη κατάσταση 7χρονη

Μητσοτάκης: Οι πολίτες θα μας εμπιστευτούν και πάλι

Καιρός: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες την Κυριακή