Σκέρτσος: Το δίλημμα των επόμενων εκλογών είναι αν θα πάμε μπροστά ή πίσω

Χαρακτήρισε «θεσμικά ορθή» την απόφαση της Κυβέρνησης τον τέως βασιλιά Κωνσταντίνο και συνεπή με τις αρχές της ΝΔ.

Ο Υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Στούντιο με Θέα», υπογράμμισε ότι η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός αποδείχτηκαν απόλυτα συνεπείς ως προς τη δέσμευση τους για εξάντληση της τετραετίας παρότι κλήθηκε να αντιμετωπίσει δυο πρωτοφανείς κρίσεις, αυτή της πανδημίας κι αυτή του πολέμου στην Ουκρανία.

«Διεκδικούμε την επανεκλογή μας με αυτοδυναμία για να συνεχίσουμε το έργο μας», τόνισε ο κ. Σκέρτσος, δηλώνοντας πως το δίλημμα των επόμενων εκλογών είναι αν «θα πάμε μπροστά ή πίσω».

«Η χώρα μας δεν αντέχει μια εκτεταμένη περίοδο ακυβερνησίας», είπε ο κ. Σκέρτσος υπογραμμίζοντας πως με δεδομένο ότι το πιθανότερο σενάριο περιλαμβάνει δυο εκλογικές διαδικασίες όλα θα πρέπει να γίνουν με ταχύτητα και χωρίς καθυστερήσεις.

Σχολιάζοντας τα σενάρια περί συνεργασιών μετά τις εκλογές, υποστήριξε πως «το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε ιδεολογικό αδιέξοδο» και θα πρέπει να ξεκαθαρίσεις τη θέση του καθώς τώρα «αλληθωρίζει προς τη μια και την άλλη πλευρά» και επιδεικνύει «αμηχανία».

Σε ότι αφορά την κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, υποστήριξε πως η απόφαση της Κυβέρνησης είναι θεσμικά ορθή και λαμβάνει υπόψιν της τόσο τις ευαισθησίες της οικογένειας όσο και του ελληνικού λαού. Συμπλήρωσε δε πως επιδεικνύει και μια συνέπεια προς τις αρχές της ΝΔ, καθώς ο ιδρυτής της Κωνσταντίνος Καραμανλής ήταν αυτός που έλυσε οριστικά το πολιτειακό ζήτημα της χώρας.

