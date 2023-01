Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών στο Ντνίπρο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεταξύ των των τραυματιών και των θυμάτων, βρίσκονται και παιδιά μετά τη ρωσική πυραυλική επίθεση.

Στους 20 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών μετά τη ρωσική πυραυλική επίθεση που κατέστρεψε πολυκατοικία στην ουκρανική πόλη Ντνίπρο, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Έως σήμερα το πρωί, 73 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 14 παιδιά, είχαν διασωθεί από τα συντρίμμια του κτιρίου, μέρος του οποίου έχει καταρρεύσει, όπως ανακοίνωσε η ουκρανική Πολιτική Άμυνα στο Telegram. Οι έρευνες για τους αγνοούμενους συνεχίζονται.

Η επίθεση στο Ντνίπρο ήταν η σοβαρότερη από αυτές που έγιναν χθες. Εκτός από το Ντνίπρο, χτυπήθηκαν η Οδησσός, το Χάρκοβο, το Λβιβ και η πρωτεύουσα Κίεβο.

Ο Βαλεντίν Ρεζνιτσένκο, κυβερνήτης στην περιοχή Ντνιπροπετρόφσκ στην ανατολικοκεντρική Ουκρανία, σε μήνυμά του στην πλατφόρμα Telegram στις 7:25 π.μ (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) ανέφερε ότι 73 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 40 νοσηλεύονται.

Τα μέλη των σωστικών συνεργείων αναζητούσαν επιζώντες καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας. Διασώστες δήλωσαν νωρίτερα ότι άκουσαν ανθρώπους να φωνάζουν για βοήθεια κάτω από τα χαλάσματα.

«Η επιχείρηση διάσωσης συνεχίζεται. Η τύχη 40 και πλέον ανθρώπων παραμένει άγνωστη», ανέφερε ο Ρεζνιτσένκο, προσθέτοντας ότι στην επίθεση 72 διαμερίσματα καταστράφηκαν και πάνω από 230 υπέστησαν ζημιές.

Η στρατιωτική διοίκηση της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι χθες η Ρωσία εξαπέλυσε τρία αεροπορικά χτυπήματα, 57 πυραυλικά χτυπήματα και πραγματοποίησε 69 επιθέσεις από συστήματα εκτόξευσης πολλαπλών πυραύλων. Οι ουκρανικές δυνάμεις κατέρριψαν 26 πυραύλους.

Δεν υπήρξε άμεσα σχόλιο από τη Μόσχα για τις επθέσεις αυτές, που αποτελούν το μεγαλύτερο κύμα ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία εδώ και δύο εβδομάδες και έγιναν την ημέρα που οι Ουκρανοί γιόρταζαν τον ερχομό του Νέου Έτους (με βάση το ιουλιανό ημερολόγιο).

Τα χθεσινά χτυπήματα έπληξαν υποδομές κρίσιμης σημασίας στο Κίεβο και άλλες περιοχές. Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τα πλήγματα αυτά θα οδηγήσουν σε διακοπές στην ηλεκτροδότηση στην καρδιά του χειμώνα στην πρωτεύουσα και σε άλλα μεγάλα τμήματα της χώρας τις επόμενες ημέρες.

Την ώρα που συνεχίζονται χερσαίες συγκρούσεις στο ανατολικό τμήμα της χώρας, η Βρετανία ανακοίνωσε ότι θα αποστείλει 14 άρματα μάχης Challenger 2 καθώς και άλλα προηγμένα όπλα πυροβολικού τις ερχόμενες εβδομάδες.

Η πρώτη παρτίδα τεθωρακισμένων δυτικής κατασκευής στην Ουκρανία πιθανόν να θεωρηθεί από τη Μόσχα κλιμάκωση της σύγκρουσης. Η ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο δήλωσε ότι τα τεθωρακισμένα θα παρατείνουν την αντιπαράθεση. Η Γερμανία αναμένεται τώρα να δεχθεί πιέσεις για να κάνει και εκείνη το ίδιο, ενώ το Κίεβο συνεχίζει να ζητά προηγμένο στρατιωτικό εξοπλισμό.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ και οι σύμβουλοί του έχουν «αναλύσει τη στρατιωτική εικόνα, έχουν δει τον στρατηγικό αντίκτυπο στη στήριξη της Βρετανίας και έχουν εντοπίσει μια ευκαιρία όπου ο ίδιος θεωρεί ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και οι σύμμαχοί του μπορεί έχει τον μέγιστο αντίκτυπο», ανέφερε εκπρόσωπος της κυβέρνησης σε ανακοίνωση.

Ειδήσεις σήμερα:

Βρετανία – πυροβολισμοί σε εκκλησία: Σε κρίσιμη κατάσταση 7χρονη

Μητσοτάκης: Οι πολίτες θα μας εμπιστευτούν και πάλι

Κηδεία τέως βασιλιά Κωνσταντίνου: τα παιδιά και τα εγγόνια του θα σηκώσουν το φέρετρο